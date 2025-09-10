Slušaj vest

Postoje kolači koji nose posebnu čar, ne samo zbog ukusa već i zbog priče koju kriju. Jedan od takvih je i "Bela pahulja", koji smo pronašli na Jutjub kanalu Deda Miletova Kuhinja. Iako ime asocira na nežne pahuljice koje se tope na jeziku, ono što ovaj recept čini posebnim jeste podatak da ga je kao omiljeni kolač izdvojila nekadašnja prva dama Jovanka Broz.

Iza jednog od omiljenih Jutjub kanala stoji Slobodan Radojčić, sin čuvenog deda Mileta, koji sa puno ljubavi i pažnje čuva i prenosi stare recepte. Upravo zahvaljujući njemu danas možemo da zavirimo u slatku istoriju i otkrijemo kako se pravi kolač koji je volela Jovanka Broz.

Recept za kolač "Bela pahulja"

Za koru:

7 belanaca

1 celo jaje

7 kašika šećera

7 kašika brašna

3 kašike mlake vode

Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal

Za fil:

7 žumanca

7 kašika šećera

6 kašika brašna

1 kašika gustina

800 ml mleka

250 g margarina

Preliv za koru:

oko 100 ml mleka

1-2 kašika ruma

Za dekoraciju:

Šlag

Rendana crna čokolada

Priprema:

1. Odvojite žumanca od belanaca, pa belanca umutite uz postepeno dodavanje ostalih sastojaka. Sipajte smesu u pleh, ravnomerno rasporedite pa ispecite.ž

2. Kada se ispeče, koru izbušite čačkalicom pa prelijte mlekom i rumom.

3. Za fil umutite zumanca i ostale sastojke (sve osim margarina) pa sve sipajte u vruće mleko i kuvajte na laganoj vatri dok ne postane kremast. Zatim skinite krem sa vatre i dodajte puter pa mešajte mikserom.

4. Gotovu smesu sipajte preko pripremljene kore, a zatim prekrijte umućenim šlagom i pospite rendanom čokoladom.

5. Prijatno!