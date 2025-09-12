Slušaj vest

Zvezda platforme „OnlyFans“ Eni Najt i njen verenik Henri Brejšo produbili su svoju vezu nakon što je Eni pokrenula svoju karijeru na platformi — i nakon što je učestvovala u kontroverznom izazovu, spavajući sa 583 muškarca za samo šest sati.

„Mislim da je to učinilo našu vezu izvanrednom u smislu komunikacije između mene i Henrija“, rekla je 28-godišnja Najt za „Us Weekly“. „Zaista mislim da imamo najbolju komunikaciju od bilo koga ikada. Sve što nam je potrebno da ovo funkcioniše je dobra komunikacija.“

Otvorenost i poverenje su ključni za vezu

Eni Najt i Henri njen verenik Brejšo Foto: Printscreen/ Instagram/ anniekknight

Najt je otkrila da uvek obaveštava Brejšoa o svojim poslovnim saradnjama, držeći ga u potpunosti obaveštenim o svim „detaljima“ jer želi da zna sve što se tiče njenog posla.

„Ja sam otvorena knjiga. Sve mu kažem i sve razgovaramo. Ako imam saradnju, obavestim ga. Razgovaramo o granicama, šta mu je udobno, a šta nije. U tom smislu, mislim da nas je to zbližilo jer je naša komunikacija postala mnogo bolja“, dodala je.

Ljubav se ponovo rasplamsava i veridba

Eni i Henri su se prvi put sreli pre deset godina i pokušali su da se zabavljaju, ali ove godine su odlučili da ponovo istraže svoju vezu. Par se verio u martu, dva meseca pre Eninog kontroverznog izazova.

Nakon događaja, Najt je otkrila da je morala da ide u bolnicu, ali da je sada „usporila“ i kaže da je „sve mnogo bolje“. Uprkos zdravstvenom izazovu, Eni je naglasila da ne bi ništa menjala u vezi sa svojim iskustvom.

„Bio je to neverovatan dan i bilo je zaista zabavno“, rekla je, dodajući da je događaj doveo do mnogo novih pretplatnika. „Drago mi je što sam to uradila i iskusila pregorevanje, jer sada imam mnogo uravnoteženiji život.“

Novi dom i zajednički život

Najt je objasnila da je njeno telo bilo iscrpljeno od organizovanja izazova i kupovine „kuće iz snova“ sa Brejšoom, u koju su se nedavno uselili.

„Pokušavam da ukrasim novu kuću jer smo ozbiljno nadogradili naš životni prostor“, rekla je Eni. „Prešli smo iz male kuće u ogromnu vilu od 2,7 miliona dolara na hektaru zemlje. Sve je delovalo prazno kada smo premestili nameštaj i shvatili da stari ne odgovara novoj estetici. Sada pokušavamo da zamenimo nameštaj i dizajniramo izgled kuće. Čak razmišljamo i o paunovima — da bi se sve zajedno osećalo kao pravi dom.“

Spavanje u istom krevetu i planiranje venčanja

Pre useljenja, par je spavao u odvojenim sobama zbog veličine kreveta, ali sada dele jedan veliki krevet veličine „king-size“.

„Imamo ogromnu spavaću sobu. Sada je mnogo lakše spavati. Spavamo zajedno i zaista je lepo probuditi se pored njega. Jedini problem je kada hrče, ali to je retko“, dodala je Najt.

Par takođe planira venčanje u oktobru 2026. Ceremonija će biti napolju, dok će prijem biti unutra, a njen pas Bili će služiti kao nosilac prstena.

Eni Najt zbog izazova na OnlyFansu završila u bolnici Foto: Printscreen/ Instagram/ anniekknight

„Imam svoju tabelu za venčanje“, našalila se Eni. „Još uvek imam nekoliko sitnih detalja da završim, poput torte i haljina deveruša, ali biće to venčanje srednje veličine za 80 ljudi. Ne štedimo na ceni, i iznenađujuće, cena nije toliko visoka koliko sam očekivala.“

Iako nije isključila mogućnost da poznate ličnosti iz sveta „OnlyFans“ prisustvuju venčanju, Eni je naglasila da će lista gostiju uglavnom biti „ljudi iz njenog privatnog života“.

„Još nismo poslali pozivnice, tako da imamo vremena da napravimo konačne izmene. Želim da ljudi koji dolaze podrže mene i Henrija, kao i moju karijeru. Važno nam je oboma da ne šaljemo pozivnice prerano, u slučaju da želimo da dodamo ili uklonimo nekoga“, zaključila je Najt.

