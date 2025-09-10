Slušaj vest

Irina Bilocerkovec, majka troje dece iz Ukrajine, koja je izgubila oko u sumnjivom pokušaju atentata, pojavila se na naslovnoj strani prvog izdanja Plejboja štampanog od početka rata u Ukrajini.

Irina, čiji je muž saradnik gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, pozirala je u metalnom bikiniju sa maskom na oku tri dana nakon što je upucana u napadu dok se vozila sa svojom decom kroz ukrajinsko naselje.

Borba za život i rekonstruktivna hirurgija

Govoreći za Plejboj o svom životu nakon napada, Irina je rekla:

„Lekari u Ukrajini su rekli da verovatno neću preživeti. Nisam se složila.“

Manekenka i TV voditeljka bila je primorana da se podvrgne složenoj rekonstruktivnoj operaciji u bolnici u Berlinu. Tokom procedure izgubila je oko, pretrpela je slom vilice i značajne ožiljke.

„Nije bilo pitanje očuvanja moje lepote, već da li ću živeti ili ne“, naglasila je Irina.

Plejboj: „Žene ostaju jake“

Bilocerkovec se pojavila na naslovnoj strani Plejboja kao deo izdanja „Žene ostaju jake“, koje prikazuje otpornost ukrajinskih žena koje su povređene tokom rata, ali nisu izgubile volju za životom.

Govoreći o svojim povredama, rekla je:

„Šavovi, ožiljci, rane svuda; izgledala sam kao Frankenštajn. Vilica mi je bila slomljena, kao grančica. Više nemam lepo lice, ali ostatak mog tela je lep.“

