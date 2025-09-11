Slušaj vest

Poznata je činjenica da je prezimeJovanović ono koje u Srbiji nosi ubedljivo najveći broj stanovnika - čak 150.000. Nakon njega slede Nikolić, Petrović, Đorđević, Ilić, Pavlović, Marković, Stojanović, Popović i Živković. I kada pogledate listu 10 najpopularnijih, primećujete da se samo jedno prezime u sebi krije zanimanje.

U Srbiji ga nosi skoro 50.000 stanovnika i jasno je da je u pitanju je prezime Popović. Veoma je često je u većini krajeva bivše Jugoslavije, a najviše ga ima, pored Srbije, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Može se pretpostaviti da se predak, po kome je nastalo prezime, bavio pozivom sveštenika, odnosno popa, slično kao što je slučaj i sa prezimenom Protić.

Inače, jedna zanimljiva činjenica pokazuje da je samo mali broj Popovića krvno povezano.

U Severnoj Makedonoji i Bugarskoj isti slučaj

Još jedan interesantan podatak jeste da je i u Makedoniji i u Bugarskoj najpopularnije prezime, takođe, izvedeno istog zanimanja. Veliki broj Makedonaca preziva se Popovski, dok kod Bugara varijacija na prezime glasi Popov.

Kada su nađe zapadne komšije u pitanju, kod Hrvata je najčešće prezime izvedeno iz zanimanja Kovačević, dok je u Bosni i Hercegovini Hodžić. Za Crnu Goru ne postoji podatak.

(Kurir.rs/Žena)

