Iako ih spolja doživljavamo kao rezervisane i povučene, njihova prava priroda krije se iza pažljivo postavljenog štita, koji otkrivaju samo odabranima.

Škorpija

Škorpija

Škorpija je bez sumnje najveća misterija Zodijaka. Iako možda deluju hladno i rezervisano, ispod površine ključaju snažne emocije i duboke strasti. Njihova tajanstvenost proizlazi iz urođene potrebe za kontrolom, koja ih tera da informacije čuvaju za sebe.

Nećete znati šta misle ili osećaju dok sami ne odluče da vam otkriju, a to se retko dešava. Intuitivne su i pronicljive, pa lako pročitaju druge, dok istovremeno vešto kriju svoje prave namere i motive.

Riba

Ribe

Ribe su sanjari i romantičari, ali njihova zagonetnost leži u svetu mašte u kojem često žive. Povezane su sa sferom snova i podsvesnog, što ih čini teškim za razumevanje. One često mešaju stvarnost i fantaziju, pa ono što vam kažu ne mora uvek biti potpuna istina, već pre deo njihove unutrašnje stvarnosti.

Zbog empatične prirode, upijaju tuđe emocije, što ih može učiniti nepredvidivim i teško "čitljivim". Iako deluju nežno, njihov unutrašnji svet je poput neistražene dubine okeana.

Rak

Rak

Rak je poznat po svojoj emotivnoj prirodi, ali njegova tajanstvenost leži u tome što se retko potpuno otvara. Poput svog simbola, raka, nose čvrst oklop kojim štite svoju ranjivost. Lako se povlače u sebe kada se osete ugroženo.

Njihovo raspoloženje može se menjati u sekundi, pa je teško znati šta ih je tačno povredilo ili usrećilo. Iako su lojalni i brižni, uvek drže gard, puštajući samo najpoverljivije ljude u svoj privatni svet.

Devica

Devica



Devicesu majstori analize i perfekcionizma, a njihova tajanstvenost proizlazi iz želje da sve drže pod kontrolom. Iako su praktične i prizemne, njihova potreba da sve bude savršeno tera ih da skrivaju svoje nesigurnosti i strahove.

Retko ćete videti da su zaista van sebe, jer ne žele da pokažu slabost. Svoje emocije i misli često racionalizuju, umesto da ih otvoreno izraze. To ih čini zagonetnim, jer nikada ne znate šta se zaista krije iza njihove mirne i sabrane spoljašnjosti.

