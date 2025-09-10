Slušaj vest

Amerikanka Meri Frensis Kenedi Fišer bila je kulinarski ekspert. Preminula je 1992. godine, ali njene knjige i saveti i danas žive. Nedavno je jedna izdavačka kuća ponovo objavila njen kuvar "How to Cook a Wolf", koji je originalno predstavljena davne 1942. godine.

U knjizi Meri, između ostalog, govori o metodama pripreme jaja i zašto ih smatra pogrešnim. Ona ističe da je izraz "kuvati jaja" zapravo netačan i da se tajna uspešnog postupka krije u činjenici da se jaja zapravo ne kuvaju.

Objašnjava da, kada ubacite jaje u kipuću vodu, žumance ostaje sirovo dok se belance odmah skuva. Cilj je da se svi delovi jaja kuvaju jednako i istovremeno.

Zbog toga nudi dve opcije za koje smatra da daju najbolje rezultate.

Ovim metodama je nešto teže oljuštiti jaje Foto: Profimedia

Prva metoda predlaže da jaje najpre prelijete hladnom vodom, a zatim ga stavite u kipuću vodu. Ostavite ga na laganoj vatri koliko želite, a Fišer napominje da će se na taj način jaje skuvati jednako brzo kao kada voda ključa, ali će biti bolje pripremljeno.

Druga metoda podrazumeva da u maloj posudi uronite jaje u hladnu vodu koju potom brzo zagrejete. Čim voda provri, jaje je gotovo i spremno za konzumaciju. Ipak, priznaje da postoji jedan nedostatak – ovim metodama je nešto teže oljuštiti jaje.

Uz to, ovim načinima pripremljena jaja će biti meka, što ih čini idealnim za sve koji ne vole tvrdo kuvana jaja.

