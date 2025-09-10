Slušaj vest

Mlada je doživela pravi šok kada ju je kuma napustila svega nekoliko dana pre venčanja, a potom objavila zapanjujuću poruku na društvenim mrežama. Priču je na Reddit forumu podelila jedna od deveruša, opisujući događaj koji je uzdrmao čitavu svadbu.

Sve je delovalo savršeno – dok nije nestala

Kako deveruša navodi, pripreme su tekle bez ikakvih problema sve dok se kuma nije „ugasila“ u trenutku kada je mladi bila najpotrebnija. Deset dana pre ceremonije, jednostavno je prestala da odgovara na poruke u grupnom četu. Nije bilo nikakve svađe ni nesuglasica. "Mlada je samo tražila da potvrdi govor i vreme dolaska na probnu večeru, ništa ludo ili u poslednjem trenutku“, napisala je deveruša.

Poruke su bile pročitane, ali odgovora nije bilo.

"Mlada je počela da paniči, ne samo zbog gubitka podrške bliske prijateljice, već i zato što je kuma imala njenu venčanu haljinu – a zamena nije postojala,“ dodala je.

Instagram objava koja je zapalila strasti

Četiri dana nakon što je „nestala“, kuma je objavila fotografiju iz planinske kolibe u joga pozi, uz opis:

"Isključujem se iz drame i ponovo povezujem sa sobom.“ Komentari zabrinutih prijatelja ubrzo su izbrisani. Još veći šok izazvala je činjenica da je na odmoru bila sa muškarcem s kojim je navodno raskinula, a koji je ranije pravio scenu na mladičinoj veridbi.

"Ne mogu da verujem da je neko u stanju da nestane sa venčanja svoje najbolje prijateljice i još to predstavi kao trenutak samospoznaje,“ napisala je deveruša.

Da stvar bude gora, kuma nije vratila ni venčanicu

"Totalno je nestala – nema poziva, poruka, ničega,“ dodala je deveruša. U komentarima na Redditu mnogi su savetovali da mlada razmotri pravne korake.

"To je nečija imovina, mogu i uz policijsku pratnju da je uzmu“, glasio je jedan od komentara. Drugi su istakli da su venčanice skupe i teško ih je nabaviti u poslednjem trenutku.

Ova priča je mnogima poslužila kao podsetnik da čak i najbliži prijatelji mogu da iznevere kada se najmanje nadamo. Mlada je sada, prema savetima sa foruma, odlučna da povrati ono što je njeno, ali i da prekine svaki kontakt sa kumom. Za mnoge je ovo pouka o važnosti granica, iskrenosti i odgovornosti u prijateljskim odnosima – posebno kada su u pitanju veliki, neponovljivi trenuci u životu.