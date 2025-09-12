Tatarska princeza je bila prva majka sultanija: Sina spasila egzekucije, a posle njene smrti harem preuzela Hurem
Jedna od ključnih ličnosti serije turske serije "Sulejman Veličanstveni" jeste sultanija Ajše Hafsa, majka sultana Sulejmana, koju je igrala proslavljena turska glumica Nebahat Čehre. Ajše Hafsa je dolaskom njenog sina na osmanski presto dobila titulu majke sultanije (Valide Sultan), upravljala je haremom u palati i bila jedna od najuticajnijih i najmoćnijih ljudi u carstvu.
Sultanija Ajše Hafsa je rođena između 1477. i 1479. godine na Krimu. Pretpostavlja se da je bila tatarska princeza, ćerka krimskog kana Mengli Giraja. Godine 1494, udata je za osmanskog princa Selima I, budućeg sultana, a istoričari navode da je njihov brak bio "poslednji brak između jednog osmanskog sultana i pripadnice susedne muslimanske kraljevske porodice." Prema drugoj teoriji, Hafsa je bila hrišćanska robinja, moguće Ruskinja, jer je poznato da je ruski jezik govorila savršeno.
Ajše je bila jedna od mnogih konkubina princa Selima. Sa njim je imala najmanje tri ćerke - Hatidže sultaniju, Fatmu sultaniju i Bejhan sultaniju i jedinog sina, Sulejmana I, budućeg sultana. Kada je Selim I postao sultan 1512. godine, Hafsa je u skladu sa turskom tradicijom, otišla da živi sa svojim sinom Sulejmanom, koji je postavljen za namesnika u provinciji Manisi.
Hafsa je u provincijama bila Sulejmanov najbliži saputnik i savetnik. Turski sultani su stalno strahovali od toga da bi njihovi sinovi mogli da ih zbace sa prestola i ubiju, pa su poznati mnogobrojni slučajevi ubistva prinčeva, sinova i braće u osmanskoj dinastiji. Navodno je Hafsa jednom prilikom svog sina spasila od moguće egzekucije, kada je otac Selim pokušao da ga ubije tako što mu je poslao otrovni ogrtač.
Kada je sultan Selim I umro, na presto je seo njegov sin Sulejman, a sa njim se u Topkapi palatu seli i Ajše Hafsa, koja je prva majka sultana u dinastiji koja je nosila titulu "majka sultanija" (Valide Sultan). Njeno doba najavljivalo je promenu statusa sultanove majke i dolazak perioda poznatog kao "sultanat žena", koji je trajao 130 godina, kada su supruge i majke sultana imale ogroman uticaj na svoje muževe i sinove, a samim tim i na vlast.
Tokom ranih godina vladavine Sulejmana, Hafsa se istakla kao dominantna ženska figura u njegovom životu. Sulejman je gajio duboku naklonost prema majci, što potvrđuje jedno pismo iz 1526. godine, gde je opisana kao „vrlo lepa žena od 48 godina, koju sultan izuzetno poštuje i voli.“ Nakon osmanske pobede u bici kod Mohača iste godine, Sulejman je lično i s velikom pažnjom obavestio majku o pobedi pismom, što dodatno svedoči o njihovoj bliskosti i uzajamnom poštovanju.
Neposredno nakon Sulejmanovog dolaska na presto, Hafsa je započela izgradnju velikog verskog kompleksa u Manisi, koji je po veličini prevazišao sve ranije građevine koje su podigle konkubine, a kompleks je završen 1522–1523. godine. Obuhvatao je džamiju, medresu (verska škola), tekiju (prenoćište za derviše), osnovnu školu i imaretu (narodnu kuhinju). Kasnije je Sulejman kompleks proširio dodavši bolnicu i hamam u čast svoje majke. Džamija, poznata kao "Sultaniye", imala je dva minareta – čast koja je obično bila rezervisana samo za sultane.
Majka sultanija Ajše Hafsa je preminula 19. marta 1534. godine i sahranjena je u blizini grobnice svog supruga Selima I u džamiji Javuz Selim u Carigradu, zadužbini sultana Sulejmana Veličanstvenog u čast svog oca Selima I. Posle njene smrti, upravu nad Haremom preuzela je sultanija Hurem, omiljena Sulejmanova žena.
