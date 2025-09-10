Slušaj vest

Svake godine 11. septembra po novom kalendaru Srpska pravoslavna crkva obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Na ovaj dan je ubijen prethodnik Isusa Hrista, poznat i kao Jovan Preteča koji je, pošto je krstio Isusa u Svetoj reci Jordan, postao Sveti Jovan Krstitelj.

Vernici 11. septembra poste strogo na vodi i dan provode u molitvama. Po narodnom verovanju, na Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja ne bi trebalo jesti ni piti ništa što je crvene boje, u znak poštovanja na nevino prolivenu krv velikog proroka kojeg su krasili poštenje, moralna čistota i pokajanje.

Foto: Profimedia

Veruje se, takođe, da svakoga ko se bude oglušio o post na dan usekovanja u narednih godinu dana zaobilaziti pravda, te da će zbog nepoštovanja Svetog Jovana Krstitelja biti na meti nepoštenih.

Sveti Jovan Krstitelj stradao je upravo zbog spremnosti da se suoči sa nepravdom i nemoralom i da o tome javno govori. Jevanđelje propoveda da je ubijen po nalogu Iroda Antipe, cara Galileje koji je živeo sa Irodijadom, ženom svog još uvek živog brata Filipa. Antipa ga je najpre utamničio, verujući da će na taj način uspeti da slomi njegov duh i spreči da ga Sveti Jovan Krstitelj javno osuđuje.

Ali, Irodijada je imala drugačije planove. Etiketirana kao preljubnica, čekala je pogodan trenutak da se osveti Svetom Jovanu.

Na dan proslave rođendana Iroda Antipe poslala je svoju kćerku Salomu da pleše pred očuhom. Posle „Sedam velova“, čuvenog plesa koji je Saloma izvela pred Irodom, pijani vladar obećao je da će joj ispuniti svaku želju. Na nagovor osvetoljubive majke Irodijade, ona je zatražila poseban poklon – glavu Svetog Jovana Krstitelja na tacni.

Sveti Jovan Krstitelj, freska u manastiru Studenica Foto: André Held / akg-images / Profimedia

Irod Antipa joj je uslišio želju. Te noći veliki prorok je ubijen, a njegova glava prineta je Salomi na tacni kao dar.

Iako je dobila ono što je priželjkivala, preljubnica Irodijada je najpre nožem izbola jezik velikog proroka, a potom je u strahu da će svetac vaskrsnuti insistirala da glava Svetog Jovana Krstitelja bude sahranjena razdvojeno od tela. Po predanju, svetiteljevu glavu bacila je na nečisto mesto na Irodovom imanju. Ali, potonja Sveta Jovana Mironosica, supruga dvorjanina cara Galileje, otkopala je glavu Svetog Jovana Krstitelja, spustila je u ćup i pokopala na Maslinskoj gori, takođe na Irodovom imanju.

Sledbenici Svetog Jovana Krstitelja pohranili su njegovo telo sedamdesetak kilometara od Jerusalima.