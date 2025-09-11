Slušaj vest

Dan koji je trebalo da bude proslava prijateljstva i izlaz iz slomljenog srca pretvorio se u noćnu moru za jednu ženu u Velikoj Britaniji. Buduća mlada je završila u suzama nakon što je bila izložena okrutnim uvredama i ismevanju na popularnom događaju „Dan žena“ na hipodromu u Česteru.

Prema pisanju Dejli mejla, Kler Bel (42) iz ​​Hadersfilda bila je slomljena kada ju je partner, sa kojim je bila u braku šest godina, ostavio u junu, samo nekoliko meseci pre planiranog venčanja. Međutim, neurodivergentna i vaspitačica sa invaliditetom bila je odlučna da ne dozvoli da joj raskid uništi planove.

Venčanica se pretvara u noćnu moru

Foto: Printscreen/TikTok

Kler, u pratnji dvanaest prijatelja, otišla je na unapred planirano devojačko veče na hipodromu u Česteru. Želela je da se oseća kao mlada samo jedan dan, pa je obukla venčanicu. Ali umesto osmeha i podrške, dočekali su je uvredljivi komentari prolaznika.

„Rekli su mi da sam baka obučena kao devojčica, da sam jadna, glupa i smešna“, rekla je Kler. „Dok sam delila svoju priču sa ljudima koji su bili pozitivni, drugi oko nas su govorili: 'Imao je sreće što te se rešio.'“

Prema njenim rečima, samo mali procenat komentara je bio pozitivan, dok su ostali bili potpuno zli. „Nije bilo nijednog mesta na trkalištu gde se nisam osećala loše“, dodala je kroz suze. Iskustvo je bilo toliko traumatično da je morala da uzme slobodan dan sledećeg dana.

Kupovina venčanice i planovi koji su propali

Foto: Printscreen/TikTok

Pre raskida, Kler je uzbuđeno planirala svoj veliki dan. Kupila je venčanicu Randi Fenoli Efi Blu za 1.040 evra preko TikTok prodavnice. Samo godinu dana kasnije, njen život se okrenuo naglavačke kada ju je verenik ostavio bez objašnjenja.

„Izgubila sam ga, izgubila sam život koji sam mislila da ćemo imati. Osećala sam se kao da sam sve izgubila, ali sam pronašla snagu da odlučim: 'Ne, vratiću ga. Nosiću tu haljinu i želela sam da vidim kako izgledam kao nevesta'“, rekla je. „Više nisam mlada devojka i to me je ojačalo. Bilo je to videti lica moje porodice kada su me videli kao mladu ženu. To je ono što sam želela.“

Okrutan incident u toaletu

Foto: Printscreen/TikTok

Jedan od najtežih trenutaka dogodio se kada je otišla u toalet za invalide. Tada joj je prišao mladić u dvadesetim godinama.

„Učtivo me je pitao da li može nešto da kaže, pa sam pomislila da će biti pozitivan. Umesto toga, stavio mi je prst u lice i rekao: 'Izgledaš glupo'. Mislila sam da će me udariti - bilo je užasno“, prisetila se Kler. „Njegova devojka se smejala, a onda su stalno pokazivali prstom u mene dok sam plakala.“

Podrška na TikToku i reakcija hipodroma

Posle tog paklenog dana, Kler je podelila svoju priču na TikToku. Reakcija je bila potpuno drugačija – hiljade korisnika su pokazale podršku i osudile one koji su je vređali.

„Dobila sam hiljade pozitivnih komentara, čak je i hipodrom Čester pokazao podršku i ljudi su mi slali poklone“, otkrila je Kler. „Ljudi su zgroženi onim što se dogodilo. Pozitivno će na kraju prevladati, ali trenutno sam traumatizovan i bolestan.“

