Na početku, odnos je bio sve osim angažovan. Kada je njena ćerka bila mala, baba "se nije baš trudila". Nije nudila da pripazi dete, nije bila uključena u odrastanje, a svaki put kad bi se pojavila - bilo je po njenom rasporedu. Umesto pomoći, donosila je samo dodatni haos.

Ali stvari su se promenile kada je stigao unuk - nećak autorke objave. Tu se svekrvaodjednom pokazala kao "baka za primer". Čuva ga redovno dok roditelji rade, igra se s njim, vodi ga u šetnje, potpuno mu se posvetila. Za ćerku autorke objave, koja je odrasla bez te pažnje, ovo je bio bolan kontrast.

Situacija je dodatno otežana emocionalnim pritiscima. Ako autorka objave ne dovede svoju ćerku kod svekrve dok je i nećak tamo, odmah sledi drama:

- Oh, pretpostavljam da ću reći nećaku da njegova rođaka neće da ga vidi… - rečenica kojom se jasno koristi osećaj krivice da bi dobila šta želi.

Baba novac koristi kao izgovor

Buduća mama je otkrila i nešto što ju je posebno povredilo: svekrva je otvoreno rekla da se više bavi nećakom jer njegovi roditelji "zarađuju manje", dok njoj, koja je na socijalnoj pomoći, navodno "nije potrebna pomoć".

- Izgleda da su bake sada na rasporedu po prihodima, napisala je uz dozu gorčine.

Tu nije kraj. Svekrva potpuno ignoriše činjenicu da je jedno od dece dijabetičar tipa 1, i odmahuje rukom na ozbiljne zdravstvene potrebe. Za buduću mamu to je bio znak da joj ne može poveriti brigu. Uz sve to, pokušava da gurne svoju religijsku agendu u vaspitanje unuke - iako je jasno rečeno da to nije deo načina na koji roditelji odgajaju decu.

Stiže prinova, a baba daje obećanja

A sada, dok autorka objave ponovo čeka bebu, svekrva već priča o tome "koliko će pomagati". Buduća mama tu nema dilemu:

- U prevodu: misli da se useljava i vodi glavnu reč. Spojler - neće to uraditi.

Na kraju, rezime njenog iskustva je jednostavan, ali gorak:

- Ignorisala je moju ćerku kada je bila mala, sada ima favorite, izvinjava se novcem i odjednom želi da bude super uključena jer joj to dobro stoji. Dosađivanje nije dovoljno.

Na Redditu su reakcije bile jednoglasne. Jedni poručuju da komunikaciju treba svesti na minimum i sve prepustiti mužu. Drugi su još oštriji: odbacivanje medicinskih potreba deteta označili su kao " tvrdo ne".

