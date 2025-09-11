Slušaj vest

Sonali Arora otkrila je na TikToku da mužu svakog dana sprema tri obroka i pakuje ručak za posao. I čim je ova priča objavljena, žene su počele da je kritikuju jer se ponaša kao "domaćica iz pedesetih".

Cilj Sonali Arore iz Melburna bio je da promoviše svoje recepte, ne sluteći da će joj žene pisati neprijatne komentare: "Sramota si za ženski rod", "Uništavaš feminizam i oslobađanje žena", "Najveći košmar je biti ponosan na ovo", "Ne želim da mužu glumim majku"…

Sonali, o kojoj je pisao i Daily Mail, radi u IT industriji, a kako posao obavlja od kuće, kuvanje lako uklapa sa ostalim obavezama. Napomenula je pritom da ona i njen muž dele kućne poslove.

"To nisu ljudi koji mi traže recepte, već napadaju mog muža koga i ne poznaju, nazivaju ga dvogodišnjim dečakom, optužuju za mizoginiju, a meni poručuju da sam zaostala u pedesetim godinama. Osobu koju voliš moraš da braniš, posebno kada nešto nije istinito. Moj muž je najslađi čovek pun podrške i on je najmanje mizogina osoba na planeti. Ako ja kuvam, on pere sudove, i ne pipam ih. Takođe, njegov posao je čišćenje kupatila i usisavanje", rekla je Sonali za koju je priprema hrane za muža odraz ljubavi i nema nameru da prestane sa tom navikom.

"I dalje ću da objavljujem snimke! To zapravo pomaže ljudima i daje im ideje šta mogu da spreme jer je ponekad stvarno teško misliti o tome", poručila je Sonali, koja je veoma aktivna i na Instagramu.

(Kurir.rs/Žena)

