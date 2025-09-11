Slušaj vest

Više bivših takmičarki za titulu Mis Francuske progovorilo je o navodnim seksualnim napadima koje su doživele tokom učešća u prestižnom takmičenju, otkriva nova knjiga „Miss France: du rêve à la réalité“ (Mis Francuske: od sna do stvarnosti) autora Ibera Gerena.

Prema francuskom listu Ouest-France, desetinama bivših kandidatkinja i regionalnih zvaničnika Geren je otvorio prostor da podele svoja traumatična iskustva. Autor, koji je godinama bio zamenik bivše predsednice takmičenja Ženevjev de Fontene, opisao je šokantne navode:

„To je variralo od ruke na zadnjici ili grudima do silovanja i prinudnog oralnog seksa“, prenosi The Times.

Reakcija organizacije: „Ako se dokaže, duboko nas pogađa“

U saopštenju koje prenosi PEOPLE, predsednik organizacije Frédéric Gilbert naglasio je da su upoznati sa prijavljenim slučajevima seksualnog nasilja i povrede integriteta kandidatkinja, navodno počinjenim između 1990. i 2002. godine:

„Svaka forma seksualnog nasilja, zlostavljanja ili uznemiravanja je neprihvatljiva. Ako se ove optužbe dokažu, izražavamo punu solidarnost i podršku žrtvama.“

Napadači ni žrtve nisu imenovani u knjizi

Jedna bivša mis izjavila je:

„Bila sam žrtva silovanja tokom svoje godine kao Mis Francuske.“

Druga je navela da je napadnuta svega nekoliko sati nakon što je proglašena pobednicom:

„U mojoj sobi, gurnuta sam na krevet, vređana i haljina mi je bila pocepana.“

Sa druge strane, Kamil Serf (Mis Francuske 2015) oglasila se na mreži X, oštro demantujući navode u knjizi:

„Nikada nisam razgovarala s Iberom Gerenom, ono što tvrdi o meni je laž i potpuno izmišljeno. Tokom svoje godine i proteklih deset godina, organizacija Miss France me je uvek štitila.“

Bivša pobednica i nekadašnja nacionalna direktorka Silvi Telije (2002) izjavila je za RTL da nikada nije čula za ovakve slučajeve tokom svog mandata:

„Da sam znala za uznemiravanje ili napade, prva bih ih ohrabrila da podnesu prijavu.“

Valeri Kles (Mis Francuske 1994) priznala je da su „u njeno vreme misice bile manje zaštićene nego danas“ i izrazila nadu da će knjiga ohrabriti žrtve da progovore.

Odjek i naredni koraci

Izdavač knjige, Verone éditions, nije komentarisao tvrdnje Kamil Serf niti odgovorio na upite medija. Optužbe iz knjige uzdrmale su Francusku, a mnogi očekuju da će priča dovesti do zvaničnih istraga i mogućih tužbi. Za mnoge, ovo je trenutak preispitivanja jednog od najpoznatijih takmičenja lepote na svetu i njegove prošlosti iza blještavih reflektora.