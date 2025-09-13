Slušaj vest

Nema ništa frustrirajuće od toga da iz mašine izvadite sveže opranu odeću koja umesto prijatnog mirisa – miriše ustajalo. Ako se to dešava i vama, važno je da razumete uzrok problema. Najčešće krivci su vlaga, nepravilno sušenje i greške tokom pranja koje stvaraju idealne uslove za razvoj buđi i bakterija.

Ustajali mirisi u odeći najčešće su posledica razmnožavanja bakterija i buđi u vlaknima tkanine.

Zašto bakterije i buđ opstaju u odeći

profimedia-0940656109.jpg
pranje garderobe Foto: Oleksandr Latkun / Panthermedia / Profimedia

  • Vlaga i znoj u vlaknima stvaraju savršenu podlogu za njihov rast.
  • Organski ostaci (hrana, prašina, koža) postaju hrana za mikroorganizme.
  • Odeća ostavljena u korpi ili mašini dok je još vlažna stvara idealan „inkubator“ za buđ i bakterije.

Uloga vlage i temperature

Vlaga i temperatura su ključni faktori.

Muškarac ubacuje veš u mašinu za pranje
Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

  • Kada je vlaga preko 60% i temperatura između 15 i 25°C, bakterije i gljivice se razmnožavaju brže.
  • Ako se odeća suši u zatvorenoj, neprovetranoj prostoriji, rizik od ustajalog mirisa naglo raste.

Kako sprečiti problem?

  • Sušite veš u dobro provetrenim prostorijama.
  • Koristite odvlaživače ili klima-uređaj da smanjite vlažnost.
  • Nikada ne ostavljajte opran veš dugo u mašini.

Najčešće greške pri pranju koje pojačavaju neprijatan miris

Mnogi ne znaju da i male greške pri pranju mogu dovesti do toga da odeća miriše ustajalo čak i posle mašine.

1. Pogrešan izbor programa

12.jpg
Foto: Shutterstock

Ako za osetljive materijale koristite prekratak ili blagi ciklus, odeća se neće dovoljno oprati. Prljavština i mirisi ostaju u vlaknima. Rešenje: uvek birajte ciklus u skladu sa vrstom tkanine.

2. Pretrpavanje mašine

Jedna od najčešćih grešaka! Kada u bubanj ubacite previše odeće, ona se ne može slobodno kretati. Voda i deterdžent ne dopiru do svih vlakana, pa se prljavština i mirisi zadržavaju.

Saveti:

  • Nikada ne punite mašinu preko tri četvrtine kapaciteta.
  • Ostavite dovoljno prostora da se veš slobodno okreće.

Tako ćete dobiti čistiju, svežiju i mirisniju odeću.

Ne propustiteLudi svetZamolila muža da raširi veš, pa uslikala njegovo delo: Ljudi na internetu su pozeleneli od besa i svi kažu ovo
muškarac namerno nije složio veš na žici da bi simulirao nesposobnost
ŽenaMikrobiolozi upozoravaju da pranje veša na 30 i 40 stepeni nije bezbedno: Ove bakterije se ne uništavaju na toj temperaturi i mogu vam ugroziti zdravlje
perfeks.jpg
ŽenaNEVEROVATNO OTKRIĆE! STRUČNJAK ISPRIČAO GDE SVI GREŠE KADA PERU VEŠ: Evo zapravo kako može da se uštedi dosta NOVCA
mass.jpg
ŽenaKAKO OČISTITI PEGLU ZA VEŠ: Ovaj sastojak svi imamo u kući i KOŠTA MANJE OD 200 DINARA, efikasno i brzo vraća uređaju stari sjaj
stockphotoburntdirtymodernirononironingboard642422554.jpg
ŽenaKAKO DA OSUŠITE VEŠ OČAS POSLA: Pomoću ovog TRIKA vaša garderoba biće SUVA za samo DVA SATA, čak i ako NEMATE TERASU, a evo i KAKO
masina-shutterstock.jpg

 Bonus video: Pranje veša - saveti

Pranje veša Izvor: TikTok/zapatas_cleaningservices