Greške zbog koje veš posle pranja loše miriše: 2 stvari sprečiće razmnožavanje gljivica i buđi u odeći
Nema ništa frustrirajuće od toga da iz mašine izvadite sveže opranu odeću koja umesto prijatnog mirisa – miriše ustajalo. Ako se to dešava i vama, važno je da razumete uzrok problema. Najčešće krivci su vlaga, nepravilno sušenje i greške tokom pranja koje stvaraju idealne uslove za razvoj buđi i bakterija.
Ustajali mirisi u odeći najčešće su posledica razmnožavanja bakterija i buđi u vlaknima tkanine.
Zašto bakterije i buđ opstaju u odeći
- Vlaga i znoj u vlaknima stvaraju savršenu podlogu za njihov rast.
- Organski ostaci (hrana, prašina, koža) postaju hrana za mikroorganizme.
- Odeća ostavljena u korpi ili mašini dok je još vlažna stvara idealan „inkubator“ za buđ i bakterije.
Uloga vlage i temperature
Vlaga i temperatura su ključni faktori.
- Kada je vlaga preko 60% i temperatura između 15 i 25°C, bakterije i gljivice se razmnožavaju brže.
- Ako se odeća suši u zatvorenoj, neprovetranoj prostoriji, rizik od ustajalog mirisa naglo raste.
Kako sprečiti problem?
- Sušite veš u dobro provetrenim prostorijama.
- Koristite odvlaživače ili klima-uređaj da smanjite vlažnost.
- Nikada ne ostavljajte opran veš dugo u mašini.
Najčešće greške pri pranju koje pojačavaju neprijatan miris
Mnogi ne znaju da i male greške pri pranju mogu dovesti do toga da odeća miriše ustajalo čak i posle mašine.
1. Pogrešan izbor programa
Ako za osetljive materijale koristite prekratak ili blagi ciklus, odeća se neće dovoljno oprati. Prljavština i mirisi ostaju u vlaknima. Rešenje: uvek birajte ciklus u skladu sa vrstom tkanine.
2. Pretrpavanje mašine
Jedna od najčešćih grešaka! Kada u bubanj ubacite previše odeće, ona se ne može slobodno kretati. Voda i deterdžent ne dopiru do svih vlakana, pa se prljavština i mirisi zadržavaju.
Saveti:
- Nikada ne punite mašinu preko tri četvrtine kapaciteta.
- Ostavite dovoljno prostora da se veš slobodno okreće.
Tako ćete dobiti čistiju, svežiju i mirisniju odeću.
Bonus video: Pranje veša - saveti