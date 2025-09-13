Slušaj vest

Nema ništa frustrirajuće od toga da iz mašine izvadite sveže opranu odeću koja umesto prijatnog mirisa – miriše ustajalo. Ako se to dešava i vama, važno je da razumete uzrok problema. Najčešće krivci su vlaga, nepravilno sušenje i greške tokom pranja koje stvaraju idealne uslove za razvoj buđi i bakterija.

Ustajali mirisi u odeći najčešće su posledica razmnožavanja bakterija i buđi u vlaknima tkanine.

Zašto bakterije i buđ opstaju u odeći

pranje garderobe Foto: Oleksandr Latkun / Panthermedia / Profimedia

Vlaga i znoj u vlaknima stvaraju savršenu podlogu za njihov rast.

Organski ostaci (hrana, prašina, koža) postaju hrana za mikroorganizme.

Odeća ostavljena u korpi ili mašini dok je još vlažna stvara idealan „inkubator“ za buđ i bakterije. Uloga vlage i temperature

Vlaga i temperatura su ključni faktori.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

Kada je vlaga preko 60% i temperatura između 15 i 25°C , bakterije i gljivice se razmnožavaju brže.

, bakterije i gljivice se razmnožavaju brže. Ako se odeća suši u zatvorenoj, neprovetranoj prostoriji, rizik od ustajalog mirisa naglo raste. Kako sprečiti problem? Sušite veš u dobro provetrenim prostorijama.

Koristite odvlaživače ili klima-uređaj da smanjite vlažnost.

Nikada ne ostavljajte opran veš dugo u mašini. Najčešće greške pri pranju koje pojačavaju neprijatan miris

Mnogi ne znaju da i male greške pri pranju mogu dovesti do toga da odeća miriše ustajalo čak i posle mašine.

1. Pogrešan izbor programa

Foto: Shutterstock

Ako za osetljive materijale koristite prekratak ili blagi ciklus, odeća se neće dovoljno oprati. Prljavština i mirisi ostaju u vlaknima. Rešenje: uvek birajte ciklus u skladu sa vrstom tkanine.

2. Pretrpavanje mašine

Jedna od najčešćih grešaka! Kada u bubanj ubacite previše odeće, ona se ne može slobodno kretati. Voda i deterdžent ne dopiru do svih vlakana, pa se prljavština i mirisi zadržavaju.

Saveti:

Nikada ne punite mašinu preko tri četvrtine kapaciteta.

Ostavite dovoljno prostora da se veš slobodno okreće.

Tako ćete dobiti čistiju, svežiju i mirisniju odeću.

