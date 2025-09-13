Drveni kuhinjski elementi oduvek su simbol topline i domaćinske atmosfere. Njihov prirodan šarm unosi posebnu energiju u prostor i podseća na mir i spokoj koji osećamo kada smo u prirodi.

Nije čudo što sve više ljudi sanja o kuhinji koja izgleda kao iz rustične vikendice – i upravo takvu ima slavna glumica Mišel Fajfer.

Na svom Instagram profilu, Mišel je podelila selfi iz svoje prelepe kuhinje, a pratioci su odmah primetili njene raskošne drvene ormariće i masivne grede na belom plafonu. Ovaj spoj toplih materijala i modernog dizajna čini prostor i elegantnim i udobnim, baš onakvim kakav svi priželjkujemo kada maštamo o idealnoj kuhinji.

Drvene grede na plafonu ne samo da unose rustični šarm, već i vizuelno podižu prostor, stvarajući osećaj prostranosti. Zajedno sa drvenim elementima i svetlim zidovima, kuhinja izgleda kao pravo malo umetničko delo – mesto gde se rado okuplja cela porodica.

Ako i vi želite da unesete deo tog toplog, prirodnog ugođaja u svoj dom ili vikendicu, počnite od detalja:

profimedia-0857696693.jpg
Rustična kuhinja Foto: TIAM SEONG YEW / Panthermedia / Profimedia

- Drvene radne ploče i police – birajte prirodne materijale koji će vremenom samo lepše izgledati.
- Dekorativne činije i posude od keramike – dodaju šarm i izgledaju prelepo i kada nisu u upotrebi.
- Sveže bilje u saksijama – bosiljak, ruzmarin ili nana unose miris i boju.
- Topla rasveta – lampe sa blagim zlatnim sjajem učiniće prostor prijatnijim.
- Prirodni tekstili – lanene krpe i pleteni podmetači dodaju završni rustični pečat.

Kombinacija drveta, toplih tonova i pažljivo odabranih detalja pretvoriće vašu kuhinju u oazu u kojoj će svako voleti da provodi vreme – bilo da je u pitanju gradski stan ili omiljena vikendica.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

