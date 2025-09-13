Jug Srbije je poznat po najboljim specijalitetima od paprike, a čini se da je ajvar broj jedan među njima
Uputstvo korak po korak
Recept za ajvar od pečene paprike star 200 godina: Leskovčani ga prave od samo 3 sastojka
Sezona paprike uveliko traje i sada je pravo vreme da se posvetite pravljenju slanih pikanterija u kojim će ukućani uživati tokom duge zime.
Ajvar je najbolje praviti bez mnogo eksperimentisanja i po receptu koji je isproban stotinama puta.
Upravo takav jedan je pred vama. Stiže pravo iz Leskovca iz porodice koja ga svake godine prema pa istom principu, a sada je pred vama i vodič korak po korak.
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia
Potrebno:
- 50 kg crvene paprike ajvarke
- 1 l ulja
- 200 g soli
Priprema:
- Paprike dobro oprati, zatim obrisati čistom pamučnom krpom i peći na kubetu ili šporetu. Bitno je da paprika bude dobro pečena, ali ipak ne previše.
- Pečene paprike stavite u kesu da se potpare, pa je pažljivo ljuštite da ne ostanu crne ljuspice. Nakon što svaku oljuštite odmah joj izvadite i seme, kako bi biste je stavili da se ocedi od vode.
paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia
- Očiščene paprike staviti da se cedi preko noći. Iz nje će izaći velika količina vode, a to će vam skratiti proces kuvanja ajvara. Ujutru isceđene paprike samleti na mašini za meso. Samlevenu papriku sipati u veliku šerpu za kuvanje. Najbolje je ako imate šporet smedervac.
- Ono što je važno jeste voditi računa da vam ajvar ne zagori ako vam je vatra jaka. Kad prokuva smanjite vatru i lagano pustite da krčka iz veoma često mešanje.
- Nakon oko 1 sata dodati ulje i dobro promešati, a potom dodati i so. Najbolje je dodavati po malo. Kuvati ajvar do željene gustine, a najmanje 3 sata. Po potrebi po ukusu dodati so, a ulje više ne dodavati.
- Ajvar je kuvan kada se prilikom mešanja vidi dno od šerpe, a čujemo zvuk „šaputanja pržene paprike“ iz šerpe. Probajte ajvar na kraju kuvanja i dodajte so po potrebi u zavisnosti od ukusa.
- Vreo ajvar sipati u vrele tegle i dobro zatvarati poklopcem.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Leskovački ajvar sprema se samo od jedne vrste paprike:
