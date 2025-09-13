Pravljenje ajvara je više od kuvanja, to je emocija

Slušaj vest

Sezona paprike uveliko traje i sada je pravo vreme da se posvetite pravljenju slanih pikanterija u kojim će ukućani uživati tokom duge zime.

Ajvar je najbolje praviti bez mnogo eksperimentisanja i po receptu koji je isproban stotinama puta.

Upravo takav jedan je pred vama. Stiže pravo iz Leskovca iz porodice koja ga svake godine prema pa istom principu, a sada je pred vama i vodič korak po korak.

Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike Foto: Димитрије Давидовић / Alamy / Profimedia

Potrebno:

50 kg crvene paprike ajvarke

1 l ulja

200 g soli

Priprema:

Paprike dobro oprati, zatim obrisati čistom pamučnom krpom i peći na kubetu ili šporetu. Bitno je da paprika bude dobro pečena, ali ipak ne previše.

Pečene paprike stavite u kesu da se potpare, pa je pažljivo ljuštite da ne ostanu crne ljuspice. Nakon što svaku oljuštite odmah joj izvadite i seme, kako bi biste je stavili da se ocedi od vode.

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Očiščene paprike staviti da se cedi preko noći. Iz nje će izaći velika količina vode, a to će vam skratiti proces kuvanja ajvara. Ujutru isceđene paprike samleti na mašini za meso. Samlevenu papriku sipati u veliku šerpu za kuvanje. Najbolje je ako imate šporet smedervac.

Ono što je važno jeste voditi računa da vam ajvar ne zagori ako vam je vatra jaka. Kad prokuva smanjite vatru i lagano pustite da krčka iz veoma često mešanje.

Nakon oko 1 sata dodati ulje i dobro promešati, a potom dodati i so. Najbolje je dodavati po malo. Kuvati ajvar do željene gustine, a najmanje 3 sata. Po potrebi po ukusu dodati so, a ulje više ne dodavati.

Najbolje je dodavati po malo. Po potrebi po ukusu dodati so, a ulje više ne dodavati. Ajvar je kuvan kada se prilikom mešanja vidi dno od šerpe, a čujemo zvuk „šaputanja pržene paprike“ iz šerpe. Probajte ajvar na kraju kuvanja i dodajte so po potrebi u zavisnosti od ukusa.

Vreo ajvar sipati u vrele tegle i dobro zatvarati poklopcem.

VIDEO: Leskovački ajvar sprema se samo od jedne vrste paprike: