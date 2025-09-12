Slušaj vest

U svetu gde više nikoga ne iznenađuju veze između žena i znatno mlađih muškaraca, britanska bodibilderka Andrea Sanšajn pomera granice — i to ne samo kada je fizički izgled u pitanju. Njoj udvaranje mladića nije ništa novo, ali ono što je zaista izdvaja i privlači pažnju javnosti jeste njen izuzetno neuobičajen seksualni život.

Andrea danas ima 55 godina, a pažnju nije privukla sportskim uspesima, već šokantnim priznanjem da je imala odnose sa čak 720 ljudi, a do danas je ta brojka skočila na preko 800. Kako sama kaže, njena seksualnost nije tabu - već način života u kome su granice odavno izbrisane.

Andrea, inače, ima unuka od desetak godina, a na društvenim mrežama je stekla veliku popularnost. Učestvovala je na fitnes takmičenju u Velikoj Britaniji gde se birala najbolja zadnjica.

Sanšajn se ne ustručava da otvoreno priča o intimnim odnosima, samozadovoljavanju i broju partnera. Jednom prilikom se našla na orgijama i tada je imala odnos s 15 ljudi istovremeno.

– Razvedena sam već 18 godina, a jako volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna po tom pitanju i izlazim prosečno s troje do petoro ljudi nedeljno. Moglo bi se reći da sam u poslednjih 18 godina imala odnos s više od 720 ljudi. Dermatolog mi je rekao da su orgazmi dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i utiču na širenje krvnih sudova, čineći čak kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj. Moj savet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebalo da bude tabu tema, pogotovo ne za bodibildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno – ispričala je Andrea pre par godina.

Orgije na Ibici

Otkrila je i šta se dogodilo kada je 2014. godine otišla na jednu zabavu na Ibici. Bila je gošća na rođendanu na kome su sve zvanice morale da budu gole, dok su im lica bila pokrivena maskama. Tamo je bilo 500 ljudi, a Andrea je znala da je došla na orgije.

– To je bila pećina u kojoj su držali oružje, sve je bilo vrlo skriveno i staro. Kada sam došla, zatekla sam više od 500 ljudi, tako da se sve završilo kao velika orgija. Nisam imala odnos sa svih 500, ali se sećam da jesam bar sa 15 ljudi odjednom. Bilo je muškaraca i žena, svi su se ponašali slobodno. Mislim da niko neće prirediti tako dobru zabavu kao što je ta bila – ispričala je Andrea.

- Jedan Irac mi je ponudio 200 koza samo da se udam za njega, što je suludo. Takođe mi je nudio 50 hiljada funti da bi mogao da me gleda kako se brijem ‘dole‘, ali morala bih da mu pokažem i lice na videu. Ne možete da odbijete 50 hiljada funti - izjavila je jednom prilikom.

Međutim, sada se konačno "skrasila" s čovekom svojih godina, ali tvrdi da je to ipak neće sprečiti da se i dalje zabavlja.

Njeno srce ukrao je jedan stari prijatelj, a 55-godišnja bodibilderka kaže da joj je taj tajni udvarač svakodnevno slao poruke putem misterioznog profila na društvenim mrežama. Onda je jednog dana odlučila da otkrije o kome se tačno radi i dogovorila je sastanak.

"Ispalo je da je bila reč o osobi koja je moj stari prijatelj i kog nisam jako dugo videla", rekla je Andrea i nastavila: "Odmah smo jako kliknuli i sada smo u vezi, zajedno živimo. On zna sve o mom životu i voli me takvu kakva jesam."

"Misteriozni" muškarac je 51-godišnji Halvor Langslet, kog je upoznala na jednom takmičenju u bodibildingu u Norveškoj 2015. godine, prenosi Jutarnji.hr.

- Odlučili smo da imamo otvorenu vezu dok se još bolje upoznajemo. Ne zato da bih ja mogla da budem s drugima. On je otvoren za sve i pristaje na sve što bih ja želela da istražim, ako on to zna i može - ispričala je.

