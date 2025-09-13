Slušaj vest

Četiri godine nakon što je na fotografijama sa svog venčanja primetila nepoznatog muškarca, mladaMišel Vajli napokon je saznala ko je bio taj "slučajni gost"- i priča je urnebesna.

Naime, tamnokosi neznanac koji se pojavljivao na snimcima s venčanja u novembru 2021, pa čak i na zvaničnoj grupnoj fotografiji, zapravo je bio - na pogrešnom mestu, prenosi Daily Mail.

Ispostavilo se da je misteriozni muškarac Endru Hilhaus (33), moler iz Južnog Ajršira. Nakon što je naišao na objavu na Fejsbuku, priznao je kako je tog dana trebalo da bude na drugom venčanju sa svojim partnerom, ali je dobio pogrešna uputstva o lokaciji. Umesto u hotel Great Western u Ajrširu, završio je u prestižnom Carlton Hotelu u Prestviku.

"Stigao sam pet minuta pre početka, video gajdaša i goste kako ulaze, i pomislio - super, ovo je to mesto. Ušao sam, seo i kad je muzika počela, svi su ustali da dočekaju mladu. A onda sam shvatio - pa, to nije Mikaela! Bio sam na pogrešnom venčanju", ispričao je Endru, prenosi Jutarnji.hr.

Foto: Printscreen/ Facebook

Nije se usudio da ustane i ode usred ceremonije, pa je tiho odradio celu stvar, sedeo 20-ak minuta i potom se neprimetno izvukao. Tek nakon toga otišao je na "pravo" venčanje, gde je, kaže, celo veče zabavljao goste pričom o svojoj nezgodi.

Mlada u šoku

38-godišnja Mišel priznala je kako su ona i suprug Džon godinama pokušavali da saznaju ko se to nepozvan pojavio na njihovim fotografijama.

"Odmah smo primetili da je tamo neko koga niko ne poznaje. Pitali smo porodicu, prijatelje, čak i dobavljače, ali niko nije imao pojma. Objavljivala sam apele na društvenim mrežama, ali bezuspešno. Tek kada sam zamolila škotskog influensera Dejzu da podeli priču, u roku od dva sata smo ga pronašli!", otkrila je Mišel.

Dodaje kako se prvi put sastala s Endruom tek ovih dana: "Upoznali smo se i razmenili priče, nisam mogla da prestanem da se smejem. On je stvarno divan čovek i definitivno ćemo ostati u kontaktu."

Mišel naglašava da joj je venčanje i bez toga bilo "savršeno", ali ova bizarna anegdota učinila je sećanja još posebnijima.

"To je nešto o čemu ću pričati ljudima ceo život. Na kraju sam srećna što je ispalo baš ovako - da je odmah otišao, nikad se ne bismo upoznali i ne bismo imali ovakvu priču. Sada sve ima svoju čar i donelo je puno smeha svima", poručila je.

