Gulaš od svinjskog mesa koje se topi u ustima: Recept koji su kuvari godinama krili od nas
Domaći gulaš od svinjskog mesa jedno je od jela koje obožavaju sve generacije. Može se kombinovati uz različite priloge od makarona, do pirea ili njoka. Ono što se svi slažu jeste da je tajna dobrog ukusa ovog specijaliteta u kombinaciji sočnog mesa i začina. Mi vam donosimo recept za gulaš od svinjskog mesa koji ćete iznova praviti.
Sastojci
Potrebno je:
1 kg crnog luka
3-4 šargarepe
1/2 korena celera
1 kg svinjskog mesa
po ukusu soli
po ukusu suvog biljnog začina
1/2 kašičice bibera
2-3 kašičice aleve paprike
2-3 lovorova lista
1 kašičica suvog bosiljka
100 ml ulja
po potrebi vode
makarone kao prilog
Priprema
Luk, šargarepu i celer očisti, oprati i saseckati na kockice. Pržiti oko pola sata u nauljenoj šerpi uz mešanje da se sve lepo uprži i omekša. Meso saseckati na veće kocke pa dodati uprženom povrću. Izmešati sve pa dodati i začine, so, suvi biljni začin, biber, bosiljak, lovorov list, alevu papriku. Sve izmešati da se smesa sjedini sa začinima i naliti malo vodom, oko 2 čaše. Poklopiti i ostaviti da se krčka uz povremeno mešanje dok se meso ne raskuva i ne bude mekano.