Domaći gulaš od svinjskog mesa jedno je od jela koje obožavaju sve generacije. Može se kombinovati uz različite priloge od makarona, do pirea ili njoka. Ono što se svi slažu jeste da je tajna dobrog ukusa ovog specijaliteta u kombinaciji sočnog mesa i začina. Mi vam donosimo recept za gulaš od svinjskog mesa koji ćete iznova praviti.

Sastojci

Potrebno je:

1 kg crnog luka

3-4 šargarepe

1/2 korena celera

1 kg svinjskog mesa

po ukusu soli

po ukusu suvog biljnog začina

1/2 kašičice bibera

2-3 kašičice aleve paprike

2-3 lovorova lista

1 kašičica suvog bosiljka

100 ml ulja

po potrebi vode

makarone kao prilog

gulaš/ilustracija Foto: Shutterstock

Priprema

Luk, šargarepu i celer očisti, oprati i saseckati na kockice. Pržiti oko pola sata u nauljenoj šerpi uz mešanje da se sve lepo uprži i omekša. Meso saseckati na veće kocke pa dodati uprženom povrću. Izmešati sve pa dodati i začine, so, suvi biljni začin, biber, bosiljak, lovorov list, alevu papriku. Sve izmešati da se smesa sjedini sa začinima i naliti malo vodom, oko 2 čaše. Poklopiti i ostaviti da se krčka uz povremeno mešanje dok se meso ne raskuva i ne bude mekano.