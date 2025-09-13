Slušaj vest

Možda mislite da znate znakove koji ukazuju na varanje vašeg partnera, no stručnjaci tvrde da postoje barem tri ključna indikatora koja većina ljudi previdi. Kris Tomas, privatni istražitelj iz Velike Britanije, objasnio je tri manje poznate faze prevare i kako ih možete prepoznati. Prema njemu, nije sve u tajnim porukama i noćnim izlascima – postoje jasni znakovi koje svatko može uočiti.

prevara u vezi ili braku Foto: Rob Wilkinson / Alamy / Profimedia

Prva faza:

Promene u ponašanju pre varanja. Prva faza događa se pre same prevare, ali znakovi su vidljivi onima koji pažljivo posmatraju. “Sve se svodi na promenu ponašanja”, kaže Kris za Mirror.

Partner može iznenada pokazati interes za nove hobije ili mesta koja ranije nisu spominjana.

“Novi hobiji su veliki znak, ali još važnije je kada partner počne posećivati neobična mesta. Poseta novoj pekari ili kafiću na drugom kraju grada, što je neobično za tu osobu, može biti znak upozorenja”, dodaje Kris.

Druga faza:

Druga faza događa se dok nevera traje, a promene u ponašanju postaju očitije.

“Partner će često započinjati sitne svađe. To mu daje izgovor da pobegne od vas, možda ode u šetnju ili se izgubi na nekoliko sati kako bi razbistrio glavu”, objašnjava Kris. Ove svađe služe kao način da varalica oslobodi osećaj krivice i opravda svoje postupke.

prevara u braku Foto: Shutterstock

Treća faza:

Treća i poslednja faza nastupa nakon prevare i često je emocivno zbunjujuća. Partner koji vara može vas zasipati ljubavnim bombama, pokazivati preteranu naklonost ili nuditi darove kako bi “poništio” svoje postupke.

“To se događa u slučaju da se otkrije njihova varka, kako izdaja ne bi izgledala toliko loše”, kaže Khris.

Ako primetite ovakvo ponašanje, ozbiljno razmislite o toj vezi i razmislite o izlasku iz nje.

(Kurir.rs/Večernji)