Prva palestinska predstavnica koja će učestvovati u takmičenju Miss Universe, Nadin Ajoub, kaže da želi iskoristiti tu prigodu kako bi predstavila drugu stranu palestinskog identiteta i "humanizovala" sliku naroda za koji, kako je rekla, veruje da se često svodi na pojam patnje. U jeku rata između Izraela i palestinskoga islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, 27-godišnjakinja se sprema nositi lentu Miss Palestine prvi put u istoriji takmičenja koje će se održati 21. novembra na Tajlandu.

"Čast mi je da objavim da će Palestina po prvi put ikada imati svoju predstavnicu na izboru za Miss Universe.“ – ovim rečima započinje istorijski trenutak za palestinski narod.

Takmičarka je poručila da na scenu ne izlazi samo sa titulom, već sa istinom i porukom u srcu: dok Palestina prolazi kroz teške trenutke, posebno u Gazi, ona nosi glas naroda koji odbija da bude utišan.

"Predstavljam svaku Palestinku i svako dete čiju snagu svet mora da vidi,“ istakla je. Naglasila je da Palestinci nisu samo svoje patnje, već simbol otpornosti, nade i pulsa domovine koja nastavlja da živi kroz njih.

Nadin Ajoub je odrasla između Zapadne obale, Sjedinjenih Država i Kanade, a danas živi između Ramalaha, Amana i Dubaija i nije oduvek učestvovala u takmičenjima lepote.

"Moji roditelji imaju formalno fakultetsko obrazovanje pa su me podsticali da se i ja usresredim na studiranje", rekla je AFP-u tokom intervjua u Emiratima, gdje je osnovala organizaciju za obuku kreatora sadržaja o održivom razvoju i veštačkoj inteligenciji.

