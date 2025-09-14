Slušaj vest

Otkrivanje pola bebe je sada dobilo novu dimenziju. Iako je to već nekoliko godina u trendu, kreativnost budućih roditelja zaista nekad dostiže neke neverovatne visine, pa nas razni snimci sa društvenih mreža ponekad jako iznenade i opovrgnu mišljenja da dalje i luđe ne može.

Ovaj način postaje sve spektakularniji, teško je više prepoznati šta je iskrena emocija, a šta borba za viralnost na mrežama, toliko da ponekad deluje kao da se takmiče u kategoriji "Ko će bizarnije da otkrije pol bebe".

Screenshot 2025-09-14 103612.png
Foto: screenshot IG/itskyajeub

Nedavno je na Instagramu počeo da kruži snimak u kojem budući roditelji ulaze u bazen pun leda kako bi otkrili da li čekaju dečaka ili devojčicu. Majka, očigledno u poodmakloj trudnoći, obučena u roze haljinu, a otac u plavom, simbolično pokazujući ko šta priželjkuje. Voda u bazenu se postepeno boji u roze i sve je jasno - stiže devojčica.

Ali pitanje ostaje: da li smo preterali?

Ovakvi prizori, iako vizuelno efektni, otvaraju važno pitanje - gde prestaje slavljenje života, a počinje performans za društvene mreže? Nekada su budući roditelji pol bebe saznali u tišini lekarske ordinacije, možda podelili tu vest uz porodičnu večeru ili telefonski poziv. Danas, bez dimnih bombi, torti koje eksplodiraju, helijumskih balona ili ledenih bazena - vest kao da i nije dovoljno važna.

Screenshot 2025-09-14 103642.png
Foto: screenshot IG/itskyajeub

Poseban je problem što ovakvi trendovi često zanemaruju zdravstveni i bezbednosni aspekt, pogotovo kada je majka u kasnoj trudnoći. Ulazak u bazen pun leda možda zvuči zanimljivo za TikTok, ali za telo žene koja nosi novi život može biti rizično. I to nikako ne bi smelo da se zanemari zarad par stotina (ili hiljada) lajkova.

Screenshot 2025-09-14 103659.png
Foto: screenshot IG/itskyajeub

Naravno, radost zbog dolaska deteta je ogromna i svako ima pravo da je izrazi na svoj način. Možda nije loše da se podsetimo da pol bebe ne određuje ni njegov karakter, ni vrednost, ni budućnost, piše Ona.rs.

