da li je bezbedno?

da li je bezbedno?

Slušaj vest

Može li 93-godišnja baka koja vozi automobil da postane TikTok senzacija? U Španiji - može.

Jedna baka iz Almerije izazvala je buru emocija i lavinu komentara kada je potpuno samostalno sela za volan i iznenadila svoju unuku na radnom mestu. Snimak njihovog susreta postao je viralan i prikupio više od 20 miliona pregleda, ali je uz divljenje pokrenuo i ozbiljnu diskusiju o samostalnosti i bezbednosti starijih osoba za volanom.

Video, koji je snimila unuka dok je starija gospođa parkirala vozilo ispred benzinske pumpe na kojoj ona radi, izazvao je lavinu reakcija i pokrenuo debatu o samostalnosti i bezbednosti starijih osoba za volanom.

U glavnoj ulozi videa je Noelija Kaparos, koja radi na benzinskoj pumpi na jugu Španije. Ona je odlučila da zabeleži trenutak kada je njena baka stigla da je iznenadi tokom radnog dana.

Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

U objavi na TikToku, Noelija je uz snimak dodala i emotivnu poruku: "Moja baka dolazi da me vidi na poslu i ulepšava mi jutro", čime je dočarala koliko joj je nenajavljena poseta značila.

Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

Video, koji je podeljen na njenom nalogu na pomenutoj društvenoj mreži prikupio je više od 20 miliona pregleda za samo nekoliko dana. Ono što je privuklo najveću pažnju korisnika jeste činjenica da baka koja vozi ima 93 godine, što je izazvalo lavinu komentara - od oduševljenja do zabrinutosti.

Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

U komentarima su mogli da se pročitaju različiti stavovi. Dok su jedni sa divljenjem isticali njenu energiju i samostalnost, drugi su izražavali zabrinutost zbog bezbednosti u saobraćaju kada su u pitanju stariji vozači.

Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

"Vozi po intuiciji jer više ne vidi put", "Nije napravila nijednu grešku tokom videa", "Bake bi trebalo da su večne"... bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Zašto bake ne treba da uče decu da imaju tajne