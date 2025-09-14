Slušaj vest

Može li 93-godišnja baka koja vozi automobil da postane TikTok senzacija? U Španiji - može.

Jedna baka iz Almerije izazvala je buru emocija i lavinu komentara kada je potpuno samostalno sela za volan i iznenadila svoju unuku na radnom mestu. Snimak njihovog susreta postao je viralan i prikupio više od 20 miliona pregleda, ali je uz divljenje pokrenuo i ozbiljnu diskusiju o samostalnosti i bezbednosti starijih osoba za volanom.

Video, koji je snimila unuka dok je starija gospođa parkirala vozilo ispred benzinske pumpe na kojoj ona radi, izazvao je lavinu reakcija i pokrenuo debatu o samostalnosti i bezbednosti starijih osoba za volanom.

U glavnoj ulozi videa je Noelija Kaparos, koja radi na benzinskoj pumpi na jugu Španije. Ona je odlučila da zabeleži trenutak kada je njena baka stigla da je iznenadi tokom radnog dana.

Screenshot 2025-09-14 123358.png
Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

U objavi na TikToku, Noelija je uz snimak dodala i emotivnu poruku: "Moja baka dolazi da me vidi na poslu i ulepšava mi jutro", čime je dočarala koliko joj je nenajavljena poseta značila.

Screenshot 2025-09-14 123427.png
Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

Video, koji je podeljen na njenom nalogu na pomenutoj društvenoj mreži prikupio je više od 20 miliona pregleda za samo nekoliko dana. Ono što je privuklo najveću pažnju korisnika jeste činjenica da baka koja vozi ima 93 godine, što je izazvalo lavinu komentara - od oduševljenja do zabrinutosti.

Screenshot 2025-09-14 123410 copy.png
Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

U komentarima su mogli da se pročitaju različiti stavovi. Dok su jedni sa divljenjem isticali njenu energiju i samostalnost, drugi su izražavali zabrinutost zbog bezbednosti u saobraćaju kada su u pitanju stariji vozači.

Screenshot 2025-09-14 123327.png
Foto: screenshot TT/noeliacaparros_

"Vozi po intuiciji jer više ne vidi put", "Nije napravila nijednu grešku tokom videa", "Bake bi trebalo da su večne"... bili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Ne propustiteŽivotBaki Nadici je penzija 500 evra, a unuka traži čizme od 320: Našla joj jeftinije, ali neće ni da čuje za druge "Ostala sam bez reči, pa to je bogatstvo"
Baka u plavom džemperu sedi na trosedu u dnevnoj sobi
ŽenaDušanka je odvela baku prvi put na more: Samo da joj vidite izraz lica, njena radost istopiće vam srca (VIDEO)
Dušanka odvela babu na more
ŽivotMirjana ima 99 godina, lekara nije posetila od 2014: Njeni saveti za dugovečnost su zlata vredni "Svakog jutra uradim istu stvar“
collage.jpg
Pop kulturaElegantne bake Rafaela Nadala izdominirale na tribinama u Parizu: Imaju 92 i 94 godine i prave su dame (FOTO)
profimedia-1003331220.jpg

Video: Zašto bake ne treba da uče decu da imaju tajne

Zašto bake ne treba da uče decu da imaju tajne Izvor: Tiktok/morethangrand