Princeza Grejs Keli preminula je 14. septembra 1982. godine nakon što je doživela moždani udar i stravičnu saobraćajnu nesreću u blizini Monte Karla. Njena smrt potresla je Monako i ceo svet, ostavljajući neizbrisiv trag i u kraljevskoj porodici i u istoriji Holivuda.

Holivudska zvezda pre nego što je postala princeza

Rođena u Filadelfiji, Grejs Keli je pre braka sa princem Renijeom III bila cenjena glumica. Najpoznatija je po ulogama u Hičkokovim klasicima Rear Window i Dial M for Murder, ali i po filmu The Country Girl, za koji je osvojila Oskara. Glumila je u 11 filmova i desetinama pozorišnih predstava.

Na Kanskom festivalu 1955. godine, Olivija de Haviland upoznala ju je s princem Renijeom. Venčali su se u aprilu 1956, a Grejs je tada postala Njenom Visočanstvu princeza Monaka i napustila glumačku karijeru. Par je dobio troje dece: princezu Karolinu (1957), princa Alberta (1958) i princezu Stefani (1965).

Nesreća koja je promenila istoriju Monaka

Ujutru 13. septembra 1982. Grejs i tada 17-godišnja Stefani krenule su iz svog letnjikovca u Rok Anželu ka Monaku u britanskom Roveru 3500. Na krivudavom putu u Kap-d’Ailu, princeza je izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je pao preko 30 metara niz liticu, prevrtajući se više puta, i zapalio se.

Kasnije je utvrđeno da je Grejs tokom vožnje doživela blaži moždani udar. Stefani je, prema njenom svedočenju za The Guardian, pokušala da povuče ručnu kočnicu, ali nije uspela da spreči tragediju. Nijedna od njih nije imala vezan pojas. Stefani je zadobila slomljena rebra, prelome na vratu i povredu ključne kosti. Grejs je imala višestruke prelome i krvarenje u mozgu.

Grejs Keli Foto: Profimedia

Poslednji sati i tuga porodice

U bolnici u Monaku princeza je doživela drugi, teži moždani udar. Lekari su je održavali na aparatima nekoliko sati, ali 14. septembra 1982. objavljeno je da su sve mogućnosti iscrpljene. Princ Albert je kasnije ispričao:

"Nadali smo se da će se oporaviti… Ti prvi sati su bili puni strepnje i nade, sve dok nije postalo jasno da ishod neće biti dobar.“

Princ Renije, prema rečima sina, nikada se nije u potpunosti oporavio od gubitka supruge. Posebno je teško bilo Stefani, koja je godinama nosila osećaj krivice jer je bila u automobilu.

Velika oproštajna ceremonija

Sahrana je održana 18. septembra u Katedrali u Monaku, gde su se Grejs i Renije venčali. Princ Renije i deca, Karolina i Albert, predvodili su povorku, dok Stefani zbog povreda nije mogla da prisustvuje. Među prisutnima su bili Nensi Regan, princeza Dajana i glumac Keri Grant. Posle prve mise, održana je i posebna služba za građane Monaka, a princeza je sahranjena u kraljevskom kriptu iza glavnog oltara.

Sećanje koje ne bledi

Četrdeset tri godine kasnije, princ Albert je rekao za PEOPLE:

"Ljudi i dalje pričaju o njoj i prisećaju je se to je najveći dokaz kakva je izuzetna osoba bila.“ Grejs Keli i danas ostaje simbol elegancije, dobrote i tragične sudbine koja je spojila Holivud i evropsku aristokratiju.