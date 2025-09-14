Kolač gotov za manje od 5 minuta: Lepši niste probali
Nedelja uveče po kišnom vremenu idealna je da se ušuškate u svoj dom i uživate uz neki dobar film. Slatkiši su ono što se idealno uklapa u taj ambijent. Kada bismo vam rekli da možete napraviti kolač za manje od 5 minuta, ne biste verovali. Ali, zaista je moguće.
Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka koje svi imamo u kuhinji i idealna poslastica je na vašem stolu za tren. Evo kako da napravite sočni kolač.
Sastojci:
4 kašike kakaa
4 kašike šećera
4 kašike brašna
1 jaje
3 kašike mleka
3 kašike ulja
prstohvat praška za pecivo
vanilin šećer po želji
Priprema: Sve sastojke izmešajte u činiji dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u šolju ili keramičku posudu pogodnu za mikrotalasnu. Stavite u mikrotalasnu na najjaču temperaturu tačno 90 sekundi. Gotovo.
(Kurir.rs/Krstarica)