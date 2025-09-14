Slušaj vest

Nedelja uveče po kišnom vremenu idealna je da se ušuškate u svoj dom i uživate uz neki dobar film. Slatkiši su ono što se idealno uklapa u taj ambijent. Kada bismo vam rekli da možete napraviti kolač za manje od 5 minuta, ne biste verovali. Ali, zaista je moguće. 

Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka koje svi imamo u kuhinji i idealna poslastica je na vašem stolu za tren. Evo kako da napravite sočni kolač.

kakao-prah-shutterstock-2080314772.jpg
Kakao prah Foto: Shutterstock

Sastojci:

4 kašike kakaa

4 kašike šećera

4 kašike brašna

1 jaje

3 kašike mleka

3 kašike ulja

prstohvat praška za pecivo

vanilin šećer po želji

Priprema: Sve sastojke izmešajte u činiji dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u šolju ili keramičku posudu pogodnu za mikrotalasnu. Stavite u mikrotalasnu na najjaču temperaturu tačno 90 sekundi. Gotovo.

(Kurir.rs/Krstarica)

Screenshot 2025-09-09 153532.jpg
shutterstock-2276097935.jpg
Screenshot 2025-07-09 155602.jpg
profimedia-0969483298.jpg

