Postali smo svingeri kada samo posetili prvu svingersku žurku na leto 2021, a Džen priznaje da je bila toliko nervozna da je dobila osip po celom vratu. "Ja sam prilično seksualna osoba, tako da nisam bila nervozna sve dok nisam prošla kroz ta vrata. Ipak, složili smo se da uđemo na 10 minuta i da odmah odemo ako se nekome od nas ne dopadne.

Ali, svi su bili tako kul, odlično smo se proveli. Išli smo sa idejom da bismo mogli da imamo intimne odnose tamo pred svim tim ljudima, ali na kraju noći pitala sam Marka da li mu je ok da pozovem još jednog muškarca da se poigra sa nama. Potvrdno je odgovorio, pa smo imalu trojku", priča ona.

Par je odmah shvatio da je svingovanje prava stvar za njih i u roku od nekoliko nedelja otvorili su vrata svog doma i za druge parove.

"I dalje idemo na žurke, ali ako tamo sretnemo parove sa kojima se povežemo, zovemo ih kod nas kući na grupno druženje. Sad smo poznati na toj sceni, pa nam se ponekad javljaju parovi u potrazi za prvim iskustvom u svingovanju. Prvo popijemo piće i isprobavamo neki provokativan donji veš. Ako je drugi par iskusan, brzo se selimo u spavaću sobu, ali ako su novi, sve ide malo sporije", priča Džen kako izgleda sastanak sa drugim parom.

"Sve se dešava u spavaćoj sobi, puno svingera koriste celu kuću, ali mi imamo psa, tako da obuzdavamo X akcije van spavaće sobe. Imamo pravilo da smo uvek oboje uključeni - niko od nas dvoje ne ide sam sa drugim parom ili samcem. Možda ćemo zameniti partnere, ali smo uvek oboje u sobi. Drugi svingeri imaju drugačija pravila, ali ovo funkcioniše za nas", dodaje.

Ova devojka ističe da su svingeri opušteni i zabavni i da je saglasnost važna u svingerskoj zajednici, odnosno moraju da se poštuju tuđe granice.

"Svaki svinger bi lagao kada bi rekao da nikada nije bio ljubomoran, ali mi znamo kako da očuvamo našu vezu zdravom. Na primer, čak i ako smo se Mark i ja dogovarali da dođe par kod nas, ako smo bili zauzeti i nismo imali intimne odnose jedno sa drugim te nedelje, otkažemo planove i posvetimo se jedno drugom", zaključuje Džen.

