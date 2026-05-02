U brojnim domaćinstvima širom Srbije, nalazi se staklena ploča preko trpezarijskog stola ili stočića u dnevnoj sobi. Obično se postavlja kako bi se zaštitila površina stola, i to jeste praktično.

Ali, feng šuistručnjaci upozoravaju da je staklo povezano sa elementom vode, koji prema ovoj filozofiji simbolizuje odlazak novca. Dakle, držanjem stakla na stolu vi simbolično puštate novac da "otplovi" iz vašeg doma.

Osim stakla, problem je i u stagnaciji energije. Ako u kući godinama niste ništa menjali, prema feng šuiju energija "stoji", a to blokira napredak i novčani tok.

Zato nabavite bar jedan novi komad nameštaja, ili promenite razmeštaj u sobi. Izbacite nepotrebne stvari, a staklo sa stolova sklonite. Tako ćete pokrenuti protok pozitivne energije, privući novac, nove prilike i promene.

Šta staviti na sto umesto stakla?

Stručnjaci feng šuija kažu da stakleni stolovi, stakleni nadstolnjaci ili zaštitne ploče vizuelno i energetski podsećaju na vodu i to simbolizuje curenje finansija.

Umesto stakla, stavite na sto:

- Voćnu činiju sa šarenim, svežim voćem – simbol izobilja i blagostanja

- Dekoraciju u toplim bojama (npr. zlatna, crvena, narandžasta) – boje koje privlače novac

- Drveni ili pamučni stolnjak koji unosi toplinu i stabilnost

