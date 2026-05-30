Preljuba je rana koja se retko kada u potpunosti zaceli. Iako neki pronađu snagu da oproste, u većini slučajeva izdaja zauvek ostavlja gorčinu i nepovratno menja odnos. Ispovest jedne žene pokazala je koliko duboko preljuba može da "zarije nož" u srce prevarenog partnera i to čak i nakon njegove smrti.

Smrt bivšeg muža i "poslednja osveta"

Jedna čitateljka obratila se kolumni "Dear Prudence" u magazinu Slate nakon što je njena sestra, Prisila, šokirala celu porodicu. Prisila se razvela zbog serijskih preljuba bivšeg muža, a kada je nedavno preminuo, odlučila je da se na neobičan način osveti čak i na njegovoj sahrani.

Naime, dok su se okupljeni spremali za opelo na groblju, iznad njih se pojavio avion koji je na nebu ispisivao reči "Dobro se oslobodismo!". Tek kasnije je otkriveno da je baš Prisila unajmila kompaniju za ispisivanje poruka na nebu, o čemu je čak i ponosno govorila.

Deca su se okrenula protiv nje

Njena deca nisu mogla da poveruju da bi njihova majka mogla da ode tako daleko. Šokirani potezom, potpuno su je isključili iz života majke. Njenoj sestri, koja je bila svedok događaja i koja i dalje održava blizak odnos sa nećacima, sada su jasno poručili: ukoliko želi da ostane deo njihovih života, mora potpuno da se odrekne Prisile.

Foto: Shutterstock

Teška odluka između porodice i morala

Kolumnistkinja Žene Desmond-Haris, koja piše, istakla je da odgovor zapravo leži u ličnim vrednostima žene koja je tražila savet.

"Nije važno da li ja mislim da je natpis na nebu bio toliko degutantan da zaslužuje prekid kontakta. Važno je kakav život ti želiš i sa kim želiš da ga deliš", napisala je.

Prema njenom savetu, žena bi trebalo da zamisli dva scenarija: u prvom ostaje uz svoju sestru bez obzira na njen čin, a u drugom staje uz decu i odlučuje da se distancira od Prisile. Onda treba da proceni uz koju odluku oseća mir i to je najverovatnije njen pravi odgovor.

Da li zaslužuje oproštaj?

Stručnjaci za porodične odnose, poput Fern Šumer Čepmen, naglašavaju da je prekid kontakta sa članom porodice ponekad neizbežan. Razlozi mogu biti nedostatak poštovanja, moralne razlike, odbijanje da se prizna loše ponašanje ili čak narcisoidnost. Kada se pogleda kroz tu prizmu, Prisilin potez lako može da se svrsta u bilo koju od tih kategorija.

Odluka, međutim, nije jednostavna. S jedne strane, žena ne želi da ugrozi odnos sa svojim nećacima, ali s druge, Prisila je i dalje njena sestra. I možda joj upravo sada, posle svega, treba najveća podrška.

