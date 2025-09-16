Italijanski recept za domaći kečap: Toliko je slastan i ukusan da će vam svi tražiti još
Ako ste ljubitelj bogatog ukusa i želite da obogatite svoja jela domaćim specijalitetom, ovaj italijanski recept za kečap je savršen izbor. Napravljen od svežih, zrelih sastojaka, ovaj domaći kečapdonosi neodoljiv miris i autentičan ukus Italije u vašu kuhinju.
Njegova priprema je jednostavna, a rezultat je kečap koji će savršeno upotpuniti svaki obrok, bilo da ga koristite uz testeninu, meso ili kao dodatak omiljenim zalogajima. Evo kako da ga pripremite i uživate u domaćoj verziji omiljenog sosa.
Sastojci:
2 kg zrelog čeri paradajza
2 čena belog luka
1 crveni luk
1 crvena paprika
1 mala ljuta paprika
1 lovorov list
2 kašike sirćeta
1 mala veza peršuna
15 listova bosiljka
7 karanfilića
1 kašika kuhinjske soli
120 g smeđeg šećera
7 gr semena crne slačice
1 prstohvat bibera
Priprema:
Prvo je potrebno da očistite i isecite paradajz na kockice, crvenu papriku i crni luk. Stavite sve povrće u veliku šerpu i dodajte lovor, beli luk, sirće, ljutu papriku, peršun i listove bosiljka. Promešajte i kuvajte na laganoj vatri 2 sata.
Procedite sos i ponovo ga vratite u šerpu dodajući karanfilić, so, smeđi šećer, semenke crne slačice i biber. Ponovo kuvajte na laganoj vatri najmanje 30 minuta ili dok sos ne dobije pravu gustu konzistenciju. Staviti ga u već sterilisane tegle.
(Kurir.rs/Inforemer)
VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz: