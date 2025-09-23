Slušaj vest

Ako nemate sušilicu veša, hladni i kišni dani sigurno vam ne prijaju. Mnogi svoju odeću suše kako stignu - na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da treba imati na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikako ne bi trebalo sušiti veš.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Mokra odeća povećava vlažnost vazduha i do 30 odsto, čime se povećava rizik od poteškoća sa disanjem tokom spavanja i ugrožava imunitet.

Nemojte sušiti veš u spavaćoj sobi Foto: Profimedia

- Držanje vlažnog veša u prostoru u kojem živite ne podstiče samo razvoj buđi i vlage, već može izazvati i respiratorne probleme, a mokar veš može i neprijatno da miriše. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa imajući u vidu moguće zdravstvene rizike i pojavu buđi, najbolje je da odeću držite dalje od nje, rekli su stručnjaci iz In The Wash-a.

Grinje se takođe mogu pojaviti u spavaćoj sobi jer mokra odeća stvara vlažno okruženje pogodno za njihov rast.

Osim toga, kada vlaga ispuni prostoriju, može doći do kondenzacije, što može dovesti i do truljenja drvenih konstrukcija.

(Kurir.rs/Večernji list)

VIDEO: Kako da sušite veš u stanu: