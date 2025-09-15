Ali Hanter saznala da je trudna 3 meseca nakon porođaja

Kada je Ali Hanter iz Dalasa saznala da je ponovo trudna i to samo tri meseca nakon što je rodila svog drugog sina, nije mogla da veruje. Ali najveći šok su, kako priznaje, doživeli njeni prijatelji i porodica.

Ali i njen suprug Majls podelili su video na Instagramu u kom saopštavaju vest najbližima. Njihove reakcije bile su od smeha do potpunog neverice, neki su u rukama držali šestomesečnog Kalahana, a drugi su u čudu ponavljali: „Jesi li stvarno to rekla?“ i „Ozbiljno?“

"Delimo našu sreću sa našim ljudima! Ova beba je već toliko voljena! Poslednja, obećavamo ,“ napisali su u opisu, uz snimak u kojem jedna prijateljica otkriva da je i ona trudna.

Ali Hanter saznala da je trudna 3 meseca nakon porođaja Foto: Instagram

Neočekivani znaci i potvrda trudnoće

Ali je za Today ispričala da je prvi znak trudnoće bio neobičan osećaj koji je imala dok je bila na odmoru u Meksiku.

"Srčani ritam mi je bio ubrzan, telesna temperatura povišena,“ prisetila se pa dodala "Ali još sam dojila i nisam imala ciklus.“ Kada su se vratili kući, test je potvrdio trudnoću.

Par priznaje da ih prelazak sa dvoje na troje dece malo plaši, posebno jer će nova beba stići neposredno pre Kalahanovog prvog rođendana. Ipak, Majls je ostao smiren:

"Majls je moj oslonac. Nije ni trepnuo,“ rekla je Alie. On je dodao: "Iako ovo nije bilo planirano i desilo se brzo, na kraju dana mi ne kontrolišemo sve. Bog ima svoj plan. Spremni smo za ovaj izazov – hajde da to uradimo.“