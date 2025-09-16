YuMama Kreativan dan u BIG FASHION šoping centru: Pravili smo narukvice, pilinge, vežbali koncentraciju…
Održan je yumama Kreativni dan za mame i decu u BIG FASHION šoping centru u Beogradu, evo kako nam je bilo.
BIG FASHION šoping centar u Višnjičkoj 84, bio je mesto gde su se u subotu, 13. septembra, okupili mnogi mališani sa svojim mamama, sestrama, tetkama, bakama... Od 16 do 20 časova šoping centrom je odzvanjala dečja graja, a ni odraslima nije bilo ništa manje zabavno jer smo se pobrinuli da na YuMama Kreativnom danu bude ponešto za svakoga.
Tokom ovog dana punog zabave i učenja, deca su imala priliku da učestvuju u interaktivnoj radionici "Kreiraj, zamišljaj, gradi" održanu od strane BrainOBrain Serbia, gde su mališani mogli da izmaštaju i od eko-materijala izgrade sopstveni svet, gde važe njihova pravila. Ova radionica bila je posvećena razvijanju pažnje, kreativnosti i logičkog razmišljanja.
