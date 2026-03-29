Dr Saurab Seti, gastroenterolog sa diplomom Harvarda, oglasio se na Instagramu upozorivši da nisu sve vrste voća jednako korisne, jer neke mogu ozbiljno narušiti digestivni sistem.

Hrana koju ne jede

Rezistentni skrob je vrsta ugljenih hidrata koji odoleva varenju enzimima u digestivnom traktu i usporava varenje. Na poslednjem mestu našle su se prezrele banane, omiljeni izbor za doručak miliona ljudi širom sveta.

Dr Seti je objasnio da prezrele banane mogu naglo podići nivo šećera u krvi, a istovremeno pružaju manje "goriva" dobrim bakterijama u crevima.

Istraživanja su pokazala da kako banana sazreva, količina rezistentnog skroba i ukupnih biljnih vlakana opada, dok nivo šećera raste, prenosi "Dejli mejl".

Foto: Profimedia

Zbog toga prezrele banane ulaze na "crnu listu" dr Setija. Međutim, blago zelene banane ocenjene su kao manje štetne, sa ocenom pet od deset.

Blago nezrele banane bogatije su biljnim vlaknima, koja su povezana sa smanjenim rizikom od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i raka creva. Poznata i kao "balastne materije", vlakna takođe pomažu u sprečavanju zatvora, olakšavaju varenje i omogućavaju osećaj sitosti na duže vreme.

Prema dr Setiju, kivi je odličan izvor rastvorljivih vlakana. Jedan kivi sadrži oko dva grama vlakana na porciju od 80 grama. Rastvorljiva vlakna privlače vodu i u crevima formiraju gel, čime ublažavaju zatvor i povećavaju učestalost pražnjenja creva.

Iako povremeni zatvor nije opasan, česte ili hronične tegobe ovog tipa sve češće se dovode u vezu sa rakom creva. Studije su pokazale da hronično usporen sistem može povećati verovatnoću za razvoj digestivnih karcinoma i do 1,5 puta, jer redovno pražnjenje smanjuje vreme koje potencijalne toksine provode u kontaktu sa zidovima creva.

Voće koje pogoduje crevima

Na prvom mestu voća koje pogoduje crevima dr Seti je izdvojio borovnice, odmah iza njih nar.

Foto: Shutterstock

Ovo voće je puno antioksidanata koji pomažu telu da se bori protiv slobodnih radikala, dugo povezanih sa bolestima poput dijabetesa i raka.

Nar takođe sadrži elagitanine, moćnu vrstu polifenola koji mogu smanjiti upalu u organizmu, što je poznat faktor rizika za srčane bolesti.

U jednoj studiji koju su sproveli nutricionisti sa Univerziteta u Barseloni, učesnici koji su imali ishranu bogatu polifenolima, prisutnim u tamnom bobičastom voću, orašastim plodovima, kakau i maslinovom ulju, imali su 46 odsto manji rizik od razvoja srčanih bolesti u poređenju sa onima koji su unosili veoma malo.

Na sredini liste našli su se dinje, kruške i jabuke, dok su grožđe i pomorandže dobile ocene dva i tri od deset. Grožđe se većinski sastoji od vode, bogato je vitaminom C i kalijumom i pokazalo se da čak može smanjiti upale i rizik od bolesti.

Ipak, sadrži malo kalorija i ima manju ukupnu nutritivnu vrednost u poređenju sa drugim voćem.

Foto: RINA

Pomorandže su bogate vitaminom C, folatom i antioksidantima koji jačaju imunitet i pomažu u borbi protiv infekcija, ali previše dobrog može imati pogubne posledice.

Istraživanje objavljeno u "British Journal of Dermatology" otkrilo je visoku povezanost između velike konzumacije citrusa i povećanog rizika od raka kože.

Stručnjaci veruju da je to zbog fotosenzitivnih svojstava ovog voća, ali su potrebna dalja istraživanja kako bi se ovi nalazi potvrdili i bolje objasnilo njihovo dugoročno dejstvo na zdravlje.

Ipak, vitamin C je ključan za održavanje zdravlja kože, krvnih sudova, kostiju i hrskavice, a njegov nedostatak može dovesti do skorbuta.

Prema podacima britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema, sve potrebne količine vitamina C moguće je uneti putem svakodnevne ishrane, ali pošto se ne skladišti u telu, nekim ljudima može biti savetovano uzimanje suplemenata.

