Nedelja mode u Njujorku polako ulazi u završnicu, a među revijama koje su ostavile snažan utisak našao se i šou sa potpisom Prabala Gurunga, američkog kreatora nepalskog porekla. Na improvizovanoj pisti u Crkvi svetog Bartolomeja na Park Aveniji videli smo impresivne, gotovo anđeoske kreacije, slavnu manekenku Karolinu Kurkovu, ali i jedno takođe dobro poznato lice, Beograđanku Mijo Mihaljčić.

Mijo Mihaljčić na reviji Prabala Gurunga Foto: Daniel Zuchnik / Getty images / Profimedia

Stara crkva na Menhetnu, poznata po vizantijskoj arhitekturi i spektakularnim mozaicima, hor koji izvodi "Starry, Starry Night" i siluete koje harmonično i lako, kao po oblacima, jezde između posetilaca, opčinjenim onim što vide i kompletnim utiskom. Tako je izgledala revija Prabala Gurunga, koju su, pored ostalih dugonogih lepotica, do zvezda uzdigle top model Karolina Kurkova i jedna od najtraženijih manekenki sa ovih prostora, Mijo Mihaljčić.

Beograđanka koja je ostvarila sjajnu internacionalnu karijeru sarađujući sa mnogim prestižnim brendovima u junu je proslavila 33. rođendan i u modnom svetu već se smatra veterankom. Ima zanimljivo, izražajno lice, kakvo se retko viđa i koje nosi posebnu priču. Ništa manje interesantno nije ni ime, mada pravo glasi Mila, ali više voli da koristi nadimak koji joj je dala mlađa sestra.

Mijo Mihaljčić na reviji Prabala Gurunga Foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia

Radila je revije za najeminetnije brendove, snimila bezbroj editorijala, našla se na naslovnoj strani holandskog izdanja magazina Vogue, nedavno je bila i lice resort kolekcije "MM6 Maison Margiela"... To je tek deo njenog bogatog CV-a, koji ju je pozicionirao u sam vrh ove industrije.

Uprkos velikom uspehu, u jednom trenutku zanosna manekenka je prosto nestala. O razlozima zbog kojih je napravila pauzu svojevremeno je pričala za Story:

"To je deo života koji ne mogu da objasnim, osim da prihvatim da je sve moralo tako da se desi. Iznenadna povreda noge, kolaps imunog sistema, godinu i po dana posećivanja doktora, nagla selidba iz Njujorka u Beograd i, naravno – prekid karijere. Nikada ne znate koliko ste jaki sve dok je biti snažan jedini izbor koji imate."

Borba je trajala tri i po godine, a spas je tražila na više strana.

Mijo Mihaljčić na reviji Prabala Gurunga Foto: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

"Posle posvećenog rada na sebi, neprestane molitve i svetih otaca, dogodilo mi se na neki način i čudo – neobjašnjivo stanje mira, blagostanja, ljubavi, rasterećenja, radosti. Otvorila sam vrata svoje duše da se povežu sa svojim Stvoriteljem, neograničenom i nepotrošnom božanskom ljubavlju. Ta energija je sveprisutna samo ako obuzdamo naš um, zaustavimo misli i budemo tu, prisutni i mirni. Ljubav, radost, blagostanje i mir koji se nalaze u religiji - kroz molitvu, podjednako se nalaze u spiritualizmu – meditaciji", objasnila je.

Mijo Mihaljčić danas živi na relaciji Pariz – Njujork, rodni grad nosi u srcu, a uspela je da se vrati i na modni Mont Everest. Bila je zapažena i na reviji Prabala Gurunga, koja je ostavila snažan utisak i na čuveni Forbs:

Mijo Mihaljčić na reviji Prabala Gurunga Foto: John Lamparski / Getty images / Profimedia

"Eterično, prozračno, nekako uzvišeno i anđeoski. Rapsodija smelih boja, nežni saten i organza, romantično perje... Kreator je objasnio da je ova kolekcija na neki način bila prizivanje anđela, pronalaženje transcendencije, nečega nedostupnog čulima što je sa one strane, ali i odavanje počasti onima koji otelotvoruju nadu u trenucima kada se svet oseća sputanim i slomljenim".

