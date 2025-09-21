Slušaj vest

Njihovi saveti mogu vam pomoći da izbegnete najčešće greške i da se zaštitite od loših iskustava za stolom.

Kad sednete u restoran, želite siguran i ukusan obrok, ali kuvari upozoravaju da postoje jela koja nikako ne bi naručili. Profesionalci iz kulinarskogsveta slažu se da je izbor hrane u restoranu često stvar poverenja, posebno kada je reč o morskim plodovima i ribi.

Din Harper iz Harper Fine Dining kaže: "Ako se nađete u nekom jeftinijem restoranu, ja lično bih izbegavao tuna rolnice. Kod ribe kvalitet pravi ogromnu razliku, a ako nije sveža, što je obično slučaj kada je cena preniska, to ćete odmah osetiti."

Riba Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Sličan stav ima Mark MekŠejn, osnivač Food Hygiene Certificate: "Nikada ne naručujem dagnje u ponedeljak. U mnogim restoranima isporuka morskih plodova stiže petkom, što znači da dagnjemogu stajati u skladištu puna dva dana. …"

Dodaje da prave dagnje treba prepoznati po čvrsto zatvorenim ljušturama i mirisu mora, sve što odstupa, alarm je za izbegavanje.

Mark Pojnton, kuvar sa Mišlenovom zvezdom, posebno je oprezan sa ribom: "Nikada ne bih poručio ribu, posebno školjke, u restoranu koji ne poznajem ili ako ne poznajem kuvara. To je zato što ne podnosim loše pripremljenu i loše skuvanu ribu."

Zaključak profesionalaca je jasan: ako niste sigurni u svežinu, bolja opcija je da izbegnete tunu, dagnje i svaku ribu koja je sumnjiva, jer ukus i zdravlje ne bi trebalo da budu na kocki.

