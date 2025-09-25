Slušaj vest

Gvinet Li, jedna od najpoznatijih profesionalnih ljubavnica na svetu, otvoreno je progovorila o izazovima i neočekivanim situacijama koje doživljava kada je supruge njenih bogatih ljubavnika uhvate na delu. Iako se mnogi susreti završavaju suzama i ljutnjom, ona otkriva da postoje i šokantno drugačiji ishodi.

Ova 53-godišnjakinja, koja vodi luksuzan život zahvaljujući svojim imućnim partnerima, često dobija skupe poklone – od putovanja u inostranstvo vrednih 5.000 funti do potpuno novih automobila. Međutim, jedan susret zauvek će pamtiti.

Kada je žena muža iznenadila pozivom

Jedna supruga došla je do muževljevog telefona i otkrila skupe kupovine koje je imao za Gvinet. Očekujući ljutiti poziv, ljubavnica se šokirala kada je sve završilo sasvim drugačije.

Mislila sam da će me otrovati ili napasti, ali bila je uzbuđena. Izgledala sam kao njena mlađa verzija i na kraju smo imale trojku sa njenim mužem. Bilo je potpuno ludo. Kasnije sam ih ponovo videla, a sada me oboje smatraju ‘njihovom devojkom’. Zaista smešan obrt s obzirom na ono što sam očekivala - otkrila je Gvenet za Dejli Mejl.

Više puta na meti supruga

Kako kaže, ovo nije bio jedini put da je bila uhvaćena.

– Kontaktirala me je jedna žena u vezi sa muškarcem s kojim sam samo razmenjivala poruke nekoliko meseci. Nikada ga nisam upoznala. Bila je izuzetno ljubazna, puna poštovanja i zahvalila mi se na iskrenosti. Kasnije sam saznala da sam bila treća žena koju je zvala, ali ostale nisu bile tako fine prema njoj - prisetila se Gvinet.

Luksuzan život i skupi pokloni

Profesionalna ljubavnica, koja živi na relaciji Kalifornija – London, priznaje da uživa u luksuzu koji joj omogućavaju njeni bogati i moćni partneri. Svi oni imaju supruge kod kuće, ali to ih ne sprečava da je obasipaju skupim poklonima.

Ipak, Gvinet ističe da njen način života ima i mračnu stranu – česte neprijatne razgovore i sukobe sa prevarenim ženama.,

– Neke žene reaguju ljutito, druge me pokušavaju uključiti nudeći trojke, dok ima i onih koje uopšte ne mare. Sve dok i dalje dobijaju novac, poklone i mogu da zadrže svoj Rendž Rover, njima je sve u redu - zaključuje Gvinet.

