Iskusne domaćice otkrile: Ova tri sastojka potpuno menjaju ukus podvarka!
Podvarak od kiselog kupusajedno je od omiljenih zimskih jela, a iako postoji bezbroj recepata, domaćice tvrde da tri posebna sastojka prave razliku i čine da ukus bude nezaboravan.
Prvi tajni dodatak je senf – već jedna kašičica dovoljna je da podvarku da potpuno novu dimenziju ukusa, pod uslovom da je kvalitetan i da se ne pretera s količinom.
Drugi sastojak je belo vino ili bujon, koje se dodaje pre pečenja; kupus ih savršeno upija i jelu daje bogat, zaokružen šmek.
Treći trik je namenjen onima koji vole malo ljutkastu hranu – tucana paprika ili sveža ljuta papričica koje se ubacuju pred sam kraj pripreme.
Upravo ova kombinacija daje podvarku miris i ukus kakav ne može da se dobije klasičnim receptom i pretvara ga u specijalitet koji svi pamte.
(Kurir.rs/Najžena)
