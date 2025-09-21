Podvarak od kiselog kupusa jedno je od omiljenih zimskih jela, a iako postoji bezbroj recepata, domaćice tvrde da tri posebna sastojka prave razliku i čine da ukus bude nezaboravan.



Prvi tajni dodatak je senf – već jedna kašičica dovoljna je da podvarku da potpuno novu dimenziju ukusa, pod uslovom da je kvalitetan i da se ne pretera s količinom.



Drugi sastojak je belo vino ili bujon, koje se dodaje pre pečenja; kupus ih savršeno upija i jelu daje bogat, zaokružen šmek.



Treći trik je namenjen onima koji vole malo ljutkastu hranu – tucana paprika ili sveža ljuta papričica koje se ubacuju pred sam kraj pripreme.



Upravo ova kombinacija daje podvarku miris i ukus kakav ne može da se dobije klasičnim receptom i pretvara ga u specijalitet koji svi pamte.