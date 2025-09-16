Slušaj vest

Šeron Pitketli iz Engleske imala je 54 godine i težila 171 kilogram kada je odlučila da više ne može da živi onako kako je dotad živela. Niz tragičnih događaja, uključujući požar koji je uništio njen dom i preranu smrt voljene sestre, naterali su je da se konačno suoči sa višegodišnjom borbom protiv viška kilograma.

Godinama je bila zarobljena u telu koje nije volela, pateći od depresije, anksioznosti i emocionalnog prejedanja. Umesto da posegne za brzim rešenjima u vidu lekova ili injekcija, Šeron je izabrala drugačiji put – onaj koji zahteva trud, strpljenje i posvećenost.

Prelomni trenutak bio je požar

U 2015. godini, tragedija je zakucala na vrata. Sušilica veša izazvala je požar koji je uništio njen dom, a šteta je procenjena na preko 200.000 funti. Gledajući kako plamen proguta sve što je posedovala, doživela je životnu prekretnicu.

- Mogla sam da izgubim sve, a ja sam gubila samu sebe iz dana u dan, rekla je tada za Daily Mail.

Taj događaj ju je naterao da se vrati starom sistemu koji joj je ranije pomagao – priključila se lokalnoj grupi "Weight Watchers", nadajući se da će joj promena fokusa pomoći da prebrodi emotivnu krizu i pronađe put ka zdravlju.

Godine borbe i posrtanja

Napredak nije bio brz ni lak. Kilogrami su se vraćali svaki put kad bi posustala i pala u stare navike. Ipak, Šeron nije odustajala. Do kraja 2023. godine uspela je da skine 46 kilograma, ali prava prekretnica dogodila se kada je preminula njena sestra Kalina, stara svega 45 godina.

Taj gubitak ju je motivisao da se još snažnije posveti cilju, u čast sestri koju je izgubila. Do kraja te godine uspela je da smrša još 41 kilogram i dostigne 82 kilograma, što je značilo da je prepolovila svoju početnu težinu.

Zdrav život bez lekova i gladovanja

Danas, Šeron živi potpuno drugačijim životom. Redovno ide u teretanu, pliva i vodi računa o ishrani. Njeni dnevni obroci su jednostavni, ali nutritivno bogati – doručkuje jaja s povrćem i integralnim tostom, za ručak bira proteinski jogurt i voće, dok je večera obično lagana – piletina sa povrćem.

Šeron Pitketli nakon smrti sestre smršala sa 171 kg na 82 kg Foto: printscreen/facebook/sharon.pitkethly

Više nema potrebu da se prejedanjem nosi sa emocijama, i prvi put nakon mnogo godina, oseća se slobodno u svom telu.

- Svaki put kada se pogledam u ogledalo, vidim svoju sestru. Obećala sam joj da ću uspeti – i uspela sam, iskreno je podelila.

Inspiracija za sve žene: Nije kasno za promenu

Sa 54 godine i 82 kilograma, Šeron danas ima više energije i životnog elana nego ikada ranije. Njena poruka ženama koje se možda osećaju izgubljeno ili misle da je kasno za promenu, veoma je jasna:

- Ne postoji čarobna injekcija. Ne treba vam čudo. Treba vam odluka i upornost.

U vremenu kada su lekovi za mršavljenje poput Ozempica i Mounjara postali trend, Šeron je živi dokaz da prirodan put – uz balansiranu ishranu, fizičku aktivnost i istrajnost – i dalje donosi rezultate. I to u godinama kada mnogi odustaju.

