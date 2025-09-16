Slušaj vest

U objavi na roditeljskom forumu "What To Expect", korisnica pod nadimkom "Beei95" iskreno je podelila svoje sumnje i strahove povodom novog poglavlja u životu - majčinstva. Iako obožava svoju ćerku, priznaje da se uopšte ne oseća da uživa u ulozi mame.

Iznenađenje i priznanje

Korisnica je opisala sopstveno iznenađenje zbog uvida koji je doživela, pa je objasnila kako su izgledali prvi meseci njenog roditeljstva.

Shvatila je da joj majčinstvo ne prija Foto: Shutterstock

- Došla sam do zastrašujućeg saznanja da ja zapravo ne volim majčinstvo, napisala je.

Ona je pojasnila da svoju bebu "voli neizmerno", ali da i pored toga postoji sumnja i nedostatak radosti u novoj ulozi.

- Tokom njenih dremki provodim vreme gledajući njene slike jer sam opsednuta njom, ali zaista ne volim biti mama, iskreno je navela.

Nedostatak radosti u novoj ulozi

Mlada žena kaže da ne uspeva da pronađe zadovoljstvo u svojoj ulozi majke.

- Jednostavno mi deluje kao naporan posao koji nikad ne prestaje, napisala je opisujući unutrašnji raskol između velike ljubavi prema ćerki i neuzbuđenja zbog roditeljskih obaveza.

Radovala se da postane majka, nije očekivala emocije koje sada ima Foto: Shutterstock

- Veoma sam zahvalna na svojoj ćerki, ali mi nedostaje moj stari život. Stalno osećam da ću više uživati kad počne da hoda, priča i bude malo nezavisnija, objasnila je za The Sun.

Međutim, podelila je i zabrinutost da prosto vreme možda neće rešiti njen nedostatak interesa za majčinstvo. Dodala je da je oduvek želela decu, pa su je njeni trenutni osećaji dodatno zbunili.

- Sve što sam ikada želela jeste da budem mama, zato mi je ovo toliko teško da prihvatim.

Zavist i osećaj izolovanosti

Nova mama je priznala i da joj smeta što neke druge mlade majke lako "uhvate ritam" i uživaju u roditeljstvu, što kod nje izaziva osećanje zavisti.

- Toliko sam ljubomorna na one žene koje kažu da vole majčinstvo i da im je to najbolša stvar koja im se desila, napisala je.

Svoje iskustvo podelila je sa drugim majkama Foto: Shutterstock

Niste sami: iskustva sa foruma

Drugi članovi foruma brzo su odgovorili i delili svoja iskustva - mnogi su se prepoznali u njenim rečima.

- Osećam isto. Volim svoju ćerku svim srcem. Ne mogu da zamislim život bez nje sada, ali tugujem za životom koji sam imala ranije, napisala je jedna čitateljka.

- Potpuno razumem. Obožavam svoju decu, ali ni u kom slučaju nisam stvorena za to da budem isključivo domaća mama, dodala je druga žena.

- Volim svoju decu, volim biti domaćica i mama, ali 75 odsto vremena spremna sam da si iščupam kosu, prodam decu cirkusu i pobegnem, šaljivo je komentarisala treća osoba.

