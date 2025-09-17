"Konačno normalna svadba bez cirkusa" Mladoženja iz Bosne i Hercegovine rasplakao Balkan: "Ovakvog je teško naći" (VIDEO)
Snimci sa venčanja neretko preplave društvene mreže, ali ovog puta snimak sa venčanja u Širokom Brijegu osvojio je srca ljudi širom Balkana na potpuno drugačiji način.
Pažljivo montirani video prikazuje mladoženju koji je od prvog do poslednjeg trenutka nežan i posvećen svojoj izabranici. Njegovi pogledi, osmesi i male geste pažnje pretvorili su običan svadbeni snimak u emotivnu priču koja je dirnula hiljade ljudi.
Naslov snimka koji se proširio kao lajtmotiv glasi: „Ako nije ovakav, ne treba ti“ – i upravo je ta poruka osvojila publiku.
Pogledi koji osvajaju – pola miliona pregleda i 75.000 komentara
Video je do sada pregledan više od pola miliona puta i skupio preko 75.000 komentara. Ljudi širom Balkana pišu da ih je upravo mladoženjina iskrenost, toplina i spremnost da javno pokaže ljubav rasplakala.
- „Teško je naći takvog. Ja sam ga imala i nakon njega vidim da takvi više ne postoje… Vama srećno, divni ste“, napisala je jedna korisnica.
- „To je pravi muškarac, koji se ne boji javno pokazati ljubav. Neka im je srećno“, dodaje druga.
Jedan od komentara posebno se izdvojio:
„Konačno normalna svadba bez cirkusa.“
Ljubav koja inspiriše ljude
Snimak je izazvao talas pozitivnih emocija, pa su se mnogi oglašavali iskreno, poredeći ga sa sopstvenim iskustvima:
- „Sladak je i pažljiv, svaka čast. A i mlada je stvarno kao med.“
- „Zbog ovakvih snimaka mislim da sam dobar čovek, srećan sam zbog ljudi koje uopšte ne poznajem.“
- „Evo, na primer, moj muž ljubav ne pokazuje tako otvoreno, ali već 31 godinu je tu za mene u svakom smislu. Pokazivati i osećati ne mora da ide zajedno.“
