Snimci sa venčanja neretko preplave društvene mreže, ali ovog puta snimak sa venčanja u Širokom Brijegu osvojio je srca ljudi širom Balkana na potpuno drugačiji način. 

Pažljivo montirani video prikazuje mladoženju koji je od prvog do poslednjeg trenutka nežan i posvećen svojoj izabranici. Njegovi pogledi, osmesi i male geste pažnje pretvorili su običan svadbeni snimak u emotivnu priču koja je dirnula hiljade ljudi.

Naslov snimka koji se proširio kao lajtmotiv glasi: „Ako nije ovakav, ne treba ti“ – i upravo je ta poruka osvojila publiku.

Pogledi koji osvajaju – pola miliona pregleda i 75.000 komentara

Video je do sada pregledan više od pola miliona puta i skupio preko 75.000 komentara. Ljudi širom Balkana pišu da ih je upravo mladoženjina iskrenost, toplina i spremnost da javno pokaže ljubav rasplakala.

  • „Teško je naći takvog. Ja sam ga imala i nakon njega vidim da takvi više ne postoje… Vama srećno, divni ste“, napisala je jedna korisnica.
  • „To je pravi muškarac, koji se ne boji javno pokazati ljubav. Neka im je srećno“, dodaje druga.

Jedan od komentara posebno se izdvojio:

„Konačno normalna svadba bez cirkusa.“

Ljubav koja inspiriše ljude

Snimak je izazvao talas pozitivnih emocija, pa su se mnogi oglašavali iskreno, poredeći ga sa sopstvenim iskustvima:

  • „Sladak je i pažljiv, svaka čast. A i mlada je stvarno kao med.“
  • „Zbog ovakvih snimaka mislim da sam dobar čovek, srećan sam zbog ljudi koje uopšte ne poznajem.“
  • „Evo, na primer, moj muž ljubav ne pokazuje tako otvoreno, ali već 31 godinu je tu za mene u svakom smislu. Pokazivati i osećati ne mora da ide zajedno.“
