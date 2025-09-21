Slušaj vest

Kad pokušavate da kontrolišete kućni budžet, često gledate velike troškove - režije, gorivo, stanarinu. Međutim, prava finansijska “curenja” često se dešavaju upravo tamo gde ih najmanje očekujete- u korpi za kupovinu. Neke namirnice koje redovno kupujete možda ne deluju skupo, ali se s vremenom pokažu kao ozbiljan trošak, naročito ako ih kupujete nesvesno, iz navike ili u nepraktičnim pakovanjima.

U nastavku donosimo pregled najčešćih namirnica koje mogu neprimetno da vam povećaju mesečne troškove, uz savete kako ih zameniti ili pametnije kupovati.

Naizgled bezazlene namirnice koje vam dižu račun

Gotovi sosevi i prelivi često su skuplji nego što vrede - sadrže puno šećera, aditiva i ulja, a većinu možete vrlo jednostavno da pripremite kod kuće, poput pesta, sosa ili francuskog dresinga. Narezani sirevi i suhomesnati proizvodi još su jedan tihi “žderač” budžeta - plaćate rezanje, pakovanje i praktičnost, dok je sir u komadu gotovo uvek isplativiji.

Voće van sezone privlači pažnju bojama, ali često dolazi iz uvoza, slabijeg je kvaliteta i višestruko skuplje. Slično važi i za pakovane salatne mikseve - praktični su, ali brzo venu, sadrže malo nutritivne vrednosti i višestruko su skuplji od glavice sveže salate. Grickalice, energetske pločice i “snack” proizvodi koje kupujete usput u prodavnici ili na benzinskoj stanici čine sitne iznose, ali kad ih saberete na mjesečnom nivou - trošak je ozbiljan.

Posebnu pažnju treba obratiti na mlevenu kavu u kapsulama - iako je praktična, njena cena po šoljici zna da bude i deset puta veća od obične mlevene kave. Tu su i zamrznuta gotova jela - zgodna su u žurbi, ali najčešće preskupa za ono što nude, dok mini pakovanja hrane za decu često plaćate samo zbog simpatičnog dizajna, a količina i odnos cene neretko su nelogični.

Mnogi redovno kupuju i flašu vode - svaki dan, iz navike. Ako imate vodu za piće iz česme, ovo je navika koja vam nepotrebno troši novac i stvara otpad. A na kraju, tu su i “akcije” - proizvodi koje kupujete samo zato što su na sniženju, iako vam zapravo ne trebaju. Ako ih ne iskoristite na vreme i završe u smeću, niste ništa uštedeli - već ste samo bacili novac.

Kako izbeći najčešće zamke i kupovati pametnije

Ključ je u tome da kupujete s namerom, a ne iz navike. Počnite sa spiskom za kupovinu i držite ga se - to će vam pomoći da izbegnete impulsivne odluke. Pratite sezonsku ponudu voća i povrća jer je tada cena najpovoljnija, a kvalitet najbolji. Umesto čestih odlazaka u prodavnicu, kupujte osnovne namirnice u većim količinama - pirinač, sočivo, brašno, zobene pahuljice i začine, koji dugo traju i troše se postepeno.

Prilikom kupovine uvek obratite pažnju na cenu po kilogramu ili litru, a ne na cenu po pakovanju - jer manja pakovanja često deluju jeftino, ali su zapravo skuplja. Razmislite i o tome šta stvarno koristite i koliko. Neke proizvode kupujete iz navike, ali ih ne trošite redovno. U tom slučaju, radije ih izbacite sa spiska.

Pametna kupovina ne znači da morate da se odreknete svega što volite, već da birate svesno i planirano. Ako naučite da prepoznate koje vas namirnice "tihim putem" najviše koštaju, moći ćete da uštedite - a da ne morate ništa značajno da promenite u načinu ishrane.

