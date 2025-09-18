Slušaj vest

Toni Trapani i njegova supruga proveli su pola veka u braku, zajedno prolazeći kroz mnoge životne izazove. Ipak, jedno ih je stalno bolelo — nikada nisu mogli da imaju svoju decu.

- Želela je decu. Nije mogla da ih ima. Trudila se i trudila, rekao je Toni u izjavi za Fox.

Uprkos toj tuzi, njihova ljubav nije oslabila. Toni je negovao svaki trenutak s njom, sve do njenog poslednjeg dana.

Pismo koje menja sve

Među papirima i dokumentima pronašao je pismo adresirano na njegovo ime Foto: Shutterstock

Nakon što je supruga preminula, Toni je sa svojih 81 godinu započeo bolan proces sređivanja njenih stvari. Među papirima u ormaru naišao je na pismo koje nikada ranije nije video, pažljivo sakriveno preko 50 godina. Na koverti je bilo njegovo ime, a datum je pokazivao mart 1959. godine. Činilo se da ga je njegova žena otvorila i nikada mu nije pokazala.

Šokantno otkriće iz prošlosti

Pismo je bilo od Širli Čildres, žene s kojom je Toni imao odnos pre nego što se oženio. Ono što je pisalo unutra zauvek je promenilo njegov pogled na život.

- Dragi Toni, kladim se da si iznenađen što čuješ od mene posle toliko godina. Baš sam večeras mislila na tebe, kao i mnogo puta ranije. Pomislila sam da ti pišem i saznam kako si, napisala je Širli a zatim se osvrnula na najva najvažniji deo:

- Toni, molim te, nemoj se ljutiti niti iznenaditi što ovo čuješ. Imam malog dečaka. Sada ima pet godina – sive oči i prelepu crnu kosu. Ono što pokušavam da kažem, Toni, jeste da je on tvoj sin, iskrena je bila pa zaključila.

Šokiran saznanjem odmah je krenuo u potragu za sinom Foto: Profimedia

- Molim te, ako možeš da mi oprostiš, dođi i vidi ga. Svakog dana me pita gde mu je tata i više ne znam šta da mu kažem. Biću ti zauvek zahvalna ako ga samo pogledaš. P.S. Zove se Semjuel Duejn.

Potraga za izgubljenim sinom

Nakon što je pročitao pismo, Toni je odlučio da pronađe Semjuela, sada već čoveka u šezdesetim godinama. Njegova sestra je više od godinu dana tragala za bilo kakvim informacijama o njemu, sve dok nije uspela da dođe do Samjuelove supruge Done. Zahvaljujući tom kontaktu, Toni i Semjuel su se prvi put sreli u januaru 2015. godine.

Emocije, pitanja i neočekivana veza

Susret je bio snažan i emotivan. Toni je bio preplavljen osećajem da je konačno postao otac, dok je Semjuel uvek želeo da zna ko je njegov tata.

- Moja mama mi je rekla da je poslala pismo, ali nikada nije stigao odgovor, ispričao je Semjuel, na šta je Toni reagovao zbunjeno i povređeno.

- Zašto mi žena nije rekla? Ne znam. Želela je decu. Nije mogla da ih ima. Trudila se i trudila, kazao je Toni, a zatim se Samjuel prisetio:

Toni je želeo da se uveri u istinitost pisma, pa je uradio test očinstva Foto: Shutterstock

- Uvek sam pitao mamu: "Kako izgleda moj tata?" Ona bi rekla: "Pogledaj se u ogledalo."

Test istine – iznenađujući rezultat

Iako je njihova povezanost bila snažna, Toni je želeo da se uveri u istinitost pisma, pa je uradio test očinstva. Rezultat je bio iznenađujući — Toni nije biološki otac Semjuelu. Obojicu je pogodila ova vest, ali ono što su izgradili tokom svog susreta nije se promenilo.

Više od DNK – veza koja ostaje

Uprkos svemu, Toni i Semjuel su nastavili da održavaju kontakt i grade odnos.

- Oni održavaju tu vezu. Taj papir mu ništa ne znači. Veza je stvorena – i mi nastavljamo dalje, rekla je Dona, a Samjuel se nadovezao:

- Samo to što ga sada poznajem mi je veoma važno. To će popuniti tu prazninu.

