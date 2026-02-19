Slušaj vest

Britanska eskort dama Karolin Vi (Caroline Vee), koja i u 73. godini radi u ovoj industriji, otvoreno je govorila o tome šta muškarci najčešće traže od nje i kakve bizarne zahteve je dobijala tokom karijere.

Šokantni zahtevi klijenata

Karolin, koja naplaćuje oko 120 funti po satu, priznala je da je kroz godine doživela mnoge neobične i uznemirujuće predloge. Kako kaže, u njenoj profesiji malo toga je može iznenaditi.

„U jednom trenutku pomislite – više ništa ne može da vas šokira. Oni mi pišu poruke i obično kažu: ‘Imam jednu fantaziju, mogu li da pitam nešto?’ I onda čekam, pitam se šta li će sada da smisle“, rekla je ona.

Jedan od bizarnijih trenutaka bio je kada je muškarac tražio da napuni veliku flašu sopstvenim urinom, a on je to popio za stolom tokom večere, pre nego što su otišli u hotelsku sobu. Karolin priznaje da je to bio njen prvi susret sa „water sports“ fetišem.

Najčešći fetiš – uloga bake

Ipak, ono što većina njenih klijenata traži zapravo je povezano sa njenim godinama. Karolin objašnjava da su muškarci koji je kontaktiraju najčešće fascinirani time da ona glumi njihovu „bakicu“ ili „tetku“.

„To je ono što se najčešće traži – da budem baka, tetka ili starija žena koja ih zavodi. I to im uopšte ne odbijam, jer je u poređenju s drugim zahtevima prilično normalno“, priznala je ona.

Koreni fantazija u detinjstvu

Karolin smatra da ovakve fantazije potiču još iz detinjstva njenih klijenata.

„Kada su bili mali, gledali su svoje bake ili tetke, gledali su kako nose suknje, čarape i razmišljali šta se krije ispod. To im je ostalo urezano u mašti i kasnije je preraslo u fetiš“, objašnjava ona.

Dodaje i da su neki muškarci jednostavno maštali o starijim susedkama ili poznanicama, želeći da iskuse odnos sa zrelom, iskusnom ženom.

Put do eskort dame

Nikada se nije udavala i živi sa mačkom Oskarom, a obožava svoje dve bratanice, dva sestrića i četvoro praunuka.

- Izgubila sam nevinost sa 16 godina, ali to je bilo veliko razočaranje. Nisam doživela orgazam i nisam uživala. Posle toga sam spavala sa još dvojicom momaka i odlučila da se posvetim veri - kaže.

Sa 18 godina postala je "ponovno rođena hrišćanka" i ostala u celibatu punih 40 godina.

- Crkva je učila da je seks pre braka zabranjen i ja sam to poštovala - kaže.

Sve se promenilo kada ju je u cvećari zaprosio zgodni 27-godišnji ragbista, a onda je počela da se oslobađa. U tom trenutku je imala 62 godine.

