Sočni i ukusni čokoladni zalogaj: Ovakav mafin još niste probali
Mafini iz godine u godinu stiču sve veću popularnost u svetu slatkih poslastica. Mogu se praviti na bezbroj načina i kombinovati sa brojnim ukusima. Mi vam donosimo recept za sočne mafine sa čokoladom i slatkom pavlakom.
Sastojci:
360 g brašna
180 g šećera
100 g čokolade
2 kašike kakaoa
1 jaje
180 ml jogurta
100 ml čokoladnog mleka
100 ml ulja
1 kesica praška za pecivo
Krem:
200 g čokolade
200 ml slatke pavlake
Priprema:
Prvo se sprema krem, da bi se stegao, dok se spremaju mafini. Pavlaku staviti u manju šerpicu i staviti na vatru, da se ugreje. Ne sme da provri. U drugu šerpicu izlomiti čokoladu, pa je preliti, vrelom, pavlakom i dobro umutiti, žicom za mućenje. Dobijeni penasti krem ohladiti na sobnoj temperaturi, pa ga ostaviti u frižider, da se stegne.
Testo za mafine: U vanglicu razbiti jaje i umutiti ga, uz dodavanje šećera. Dodati jogurt, ulje i čokoladno mleko. Dobro sjediniti. Brašno pomešati sa praškom za pecivo i kakaom, pa dodati u umućenu smesu. Na kraju dodati čokoladu, prethodno rastopljenu na pari. Dobro umutiti, da se čokolada sjedini sa ostalim sastojcima.
U kalupe za mafine staviti papirne korpice i sipati testo, do 2/3 zapremine papirnih korpica. Staviti da se peku, u prethodno zagrejanoj rerni, na 170 stepeni. Pečene mafine izvaditi i ohladiti.
Ohlađene mafine, pažljivo, ne vadeći ih iz papirnih korpica izdubiti, ostavljajući po 5 mm, sa strane. Izvađeno testo izmrviti.
Izvaditi krem iz frižidera (koji je trebao da se stegne) i mikserom dobro umutiti. Odvojiti 1/3 krema i pomešati sa izmrvljenim testom. Dobijenom smesom napuniti mafine. Ostatak krema staviti u špric za ukrašavanje i ukrasiti svaki mafin. Preko krema rasporediti, jestive, perlice i šećerne cvetiće.
(Kurir.rs/recepti.com)