Slušaj vest

Mafini iz godine u godinu stiču sve veću popularnost u svetu slatkih poslastica. Mogu se praviti na bezbroj načina i kombinovati sa brojnim ukusima. Mi vam donosimo recept za sočne mafine sa čokoladom i slatkom pavlakom.

Sastojci:

360 g brašna

180 g šećera

100 g čokolade

2 kašike kakaoa

1 jaje

180 ml jogurta

100 ml čokoladnog mleka

100 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

Krem:

200 g čokolade

200 ml slatke pavlake

Kockice čokolade Foto: Shutterstock

Priprema:

Prvo se sprema krem, da bi se stegao, dok se spremaju mafini. Pavlaku staviti u manju šerpicu i staviti na vatru, da se ugreje. Ne sme da provri. U drugu šerpicu izlomiti čokoladu, pa je preliti, vrelom, pavlakom i dobro umutiti, žicom za mućenje. Dobijeni penasti krem ohladiti na sobnoj temperaturi, pa ga ostaviti u frižider, da se stegne.

Testo za mafine: U vanglicu razbiti jaje i umutiti ga, uz dodavanje šećera. Dodati jogurt, ulje i čokoladno mleko. Dobro sjediniti. Brašno pomešati sa praškom za pecivo i kakaom, pa dodati u umućenu smesu. Na kraju dodati čokoladu, prethodno rastopljenu na pari. Dobro umutiti, da se čokolada sjedini sa ostalim sastojcima.

U kalupe za mafine staviti papirne korpice i sipati testo, do 2/3 zapremine papirnih korpica. Staviti da se peku, u prethodno zagrejanoj rerni, na 170 stepeni. Pečene mafine izvaditi i ohladiti.

Ohlađene mafine, pažljivo, ne vadeći ih iz papirnih korpica izdubiti, ostavljajući po 5 mm, sa strane. Izvađeno testo izmrviti.

Izvaditi krem iz frižidera (koji je trebao da se stegne) i mikserom dobro umutiti. Odvojiti 1/3 krema i pomešati sa izmrvljenim testom. Dobijenom smesom napuniti mafine. Ostatak krema staviti u špric za ukrašavanje i ukrasiti svaki mafin. Preko krema rasporediti, jestive, perlice i šećerne cvetiće.

(Kurir.rs/recepti.com)