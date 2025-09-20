Slušaj vest

Računi za struju poslednjih godina sve više rastu, pa domaćinstva traže načine da uštede i smanje nepotrebnu potrošnju energije. Dok većina odmah pomisli na velike potrošače poput klima-uređaja, grejanja ili mašina za veš, stručnjaci upozoravaju da se najveći "nevidljivi krivac" krije upravo u kuhinji.

Prema rečima Korija Gilgana, vlasnika kompanije "Oregon Generators", mikrotalasna rerna je čest izvor dodatne potrošnje, čak i kada se ne koristi.

- Uređaj koji najčešće uzima energiju kroz takozvanu fantomsku potrošnju jeste mikrotalasna rerna. Većina domaćinstava uopšte ne zna da ona crpi struju 24 sata dnevno, čak i kad ne podgrevate hranu - rekao je Kori Gilgan.

Mikrotalasna je skriveni kradljivac struje Foto: Shutterstock

Ova fantomska energija zapravo označava struju koju uređaj troši dok miruje. Kod mikrotalasnih rerni to se dešava zbog stalno aktivnog unutrašnjeg kruga i digitalnog displeja. Na prvi pogled čini se beznačajnim - oko četiri vata na sat - ali na godišnjem nivou to postaje približno 35 kilovat-sati.

Kada se tome dodaju i drugi aparati poput aparata za kafu, punjača, televizora ili štampača, ukupna nepotrebna potrošnja može porasti i do 10 odsto mesečnog računa. U zemljama s višim cenama struje, ovaj skriveni trošak zna da dostigne i do 440 dolara godišnje (oko 374 evra).

- Kada na to dodamo i troškove rashlađivanja leti, račun za struju lako može postati prava glavobolja - upozorava Gilgan.

Rešenje, međutim, postoji i ne zahteva velika ulaganja:

- Isključite mikrotalasnu i druge uređaje kada ih ne koristite

- Koristite pametne produžne kablove, koji automatski prekidaju napajanje

- Programirajte pametne utičnice da se isključuju tokom noći ili kada ste odsutni

- Uklanjanjem fantomske energije ne žrtvujete praktičnost - jednostavno uklanjate nepotrebnu potrošnju. Počnite s mikrotalasnom rernom već večeras i brzo ćete primetiti prve uštede - rekao je Kori Gilgan.