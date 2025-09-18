da li ste znali

U svakoj kući veš mašina je nezamenjiv pomagač, ali kada počne da smrdi, kada voda iz nje loše otiče ili se pojavi buđ, brzo postaje dodatna briga. Većina nas zna za sredstva za čišćenje, ali malo ko zna da se kod modernih mašina sve može pritiskom dva dugmeta, bez hemije.

Iako je opcija samočišćenja prisutna na novijim modelima, često je zanemarujemo. Takođe, i sami proizvođači radije ističu svoja sopstvena sredstva za čišćenje, umesto da upozore na jednostavnu i besplatnu mogućnost održavanja. Redovno samočišćenje mašine za veš čuva vaš aparat od neprijatnih mirisa i buđi i produžava njen vek trajanja.

Zašto je važno samočišćenje?

Uklanjanje nečistoća i buđi: Funkcija uklanja naslage i ostatke deterdženta.

Funkcija uklanja naslage i ostatke deterdženta. Prevencija neprijatnih mirisa: Samočistivi program eliminiše neprijatne mirise iz bubnja.

Samočistivi program eliminiše neprijatne mirise iz bubnja. Produženje životnog veka: Svakim mesečnim ciklusom produžavate vek mašine.

Svakim mesečnim ciklusom produžavate vek mašine. Bez dodatnih sredstava: Nije potrebno dodavati deterdžente ili druge preparate – mašina sve obavi sama.

Ako tražite funkciju samočišćenja, pogledajte kontrolnu tablu. Obično su dugmad označena kao "Intenzivno pranje" i "Bez nabora". Često ih prati mali simbol zvezdice u okrugloj zagradi.

Kako aktivirati samočišćenje: Pritisnite i držite "Intenzivno pranje" i "Bez nabora" 2-3 sekunde

Na displeju će se pojaviti natpis "Čišćenje bubnja"

Pritisnite dugme "Start"

Ne dodajte ništa u mašinu – deterdženti nisu potrebni

Tokom ciklusa visoke temperature i brzi pokreti vode uklanjaju sve naslage. Za najbolje rezultate preporučuje se pokretanje programa bar jednom mesečno.

Dodatni savet: Posle svakog pranja ostavite vrata otvorena kako bi se bubanj osušio i kako biste time sprečili pojavu buđi. Takođe, najmanje jednom u dva meseca proverite i očistite filter.

