Dok mnogi pokušavaju da izbegnu sukobe i radije ćute, postoje ljudi koji se instinktivno zalažu za pravdu. Oni imaju izražen osećaj za moral i snažnu potrebu da zaštite druge, čak i ako im to donosi neprijatnosti.

Njihova borbenost i hrabrost čine ih onima koji nikada ne okreću glavu pred nepravdom. Upravo oni najviše reaguju kada osete da je pravda ugrožena. Takvi ljudi često pripadaju sledećim horoskopskim znacima.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i borbenom duhu, zbog čega nikada ne ostaju po strani kada vide nepravdu. Oni reaguju odmah, bez obzira na posledice, i često preuzimaju ulogu zaštitnika slabijih. Njihova hrabrost i spremnost da govore istinu čine ih ljudima koji se ne plaše sukoba. Iako ponekad deluju ishitreno, njihova iskrenost i težnja ka pravdi uvek dolaze iz srca. Zato se Ovnovi smatraju znakom koji je uvek spreman da stane na pravu stranu.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vage su znak ravnoteže i harmonije, pa prirodno osećaju snažnu potrebu za pravdom. Kada osete da nešto nije pošteno, jednostavno ne mogu da ostanu neutralne. Njihova sklonost ka diplomatiji pomaže im da nađu način da ukažu na nepravdu, a da pritom pokušaju da smire situaciju. Ipak, ako se nepravda ponavlja, Vage neće oklevati da zauzmu čvrst stav. One veruju da bez poštovanja pravila i jednakosti ne može biti pravog mira.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi su znakovi istine i iskrenosti, pa ih nepravda posebno pogađa. Poznati su po tome što govore otvoreno i bez straha, čak i kada to znači da će izazvati neprijatne rasprave. Njihova potreba za pravednošću proizlazi iz dubokog uverenja da svako zaslužuje slobodu i jednake šanse. Kada se suoče sa nepoštenjem, Strelčevi neće stati dok ne iznesu svoje mišljenje.

