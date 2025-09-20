Pevačica Ana Bekuta otvoreno je govorila o fazama kada je bila na dijeti, te je i podelila brze i lake recepte sa javnošću.

Naime, ukusno i izdašno jelo, šnicle sa pirinčem Ana rado sprema, a ako imate par sastojaka u kući, sve vas košta oko 500 dinara.

Potrebni sastojci su:

  • 300 grama mlevenog mesa
  • 2 kašike brašna
  • obaren pirinač
  • 2 kašike ulja
  • 1 umućeno jaje
  • pola praška za pecivo
  • vegeta, so i biber.
profimedia0459267032.jpg
Ćufte na Anin način Foto: Profimedia

Priprema:

Sve sastojke pomešajte, a zatim oblikujte ćuftice i ispecite ih u rerni. Pevačica je ranije, uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

profimedia0438997711.jpg
profimedia-0314848837.jpg
KOMSILUK-S01EP35.00_33_23_01.Still006.jpg
profimedia0459267032.jpg

Bonus video: Recept za sočne ćufte

Recept za sočne ćufte u sosu od povrća Izvor: Instagram/tencere.yemekleri