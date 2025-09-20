Ana Bekuta otkriva recept za ručak od 500 dinara koji traje tri dana. Ukusno, praktično i idealno za mršavljenje. Evo o čemu se radi, možete i vi da napravite.
Ručak Ane Bekute košta 500 dinara i traje 3 dana: Uz ovo ukusno jelo uspela je i da smrša!
Pevačica Ana Bekuta otvoreno je govorila o fazama kada je bila na dijeti, te je i podelila brze i lake recepte sa javnošću.
Naime, ukusno i izdašno jelo, šnicle sa pirinčem Ana rado sprema, a ako imate par sastojaka u kući, sve vas košta oko 500 dinara.
Potrebni sastojci su:
- 300 grama mlevenog mesa
- 2 kašike brašna
- obaren pirinač
- 2 kašike ulja
- 1 umućeno jaje
- pola praška za pecivo
- vegeta, so i biber.
Ćufte na Anin način Foto: Profimedia
Priprema:
Sve sastojke pomešajte, a zatim oblikujte ćuftice i ispecite ih u rerni. Pevačica je ranije, uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.
