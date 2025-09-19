Miris cicvare nekada je najavljivao početak novog dana. Iako se ovo tradicionalno jelo nekada svakodnevno služilo za doručak, danas je gotovo potpuno zaboravljeno. Jednostavno se pravi i veoma je zasitno. Mi vam donosimo jednostavan recept za ovo tradicionalno jelo.

Vodu, puter i so staviti na ringlu da provri. Zatim, dodati kajmak i sir pa kuvati uz mešanje da se i jedno i drugo otopi. Tada dodati brašno i kuvati na nižoj temperaturi uz konstantno mešanje dok cicvara ne počne da se odvaja od posude a tada je kuvati još nekoliko minuta, takođe uz konstantno mešanje.