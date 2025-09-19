Domaća cicvara po receptu naših baka: Tradicionalno jelo na kojem su generacije odrastale
Miris cicvare nekada je najavljivao početak novog dana. Iako se ovo tradicionalno jelo nekada svakodnevno služilo za doručak, danas je gotovo potpuno zaboravljeno. Jednostavno se pravi i veoma je zasitno. Mi vam donosimo jednostavan recept za ovo tradicionalno jelo.
Sastojci:
200 ml vode
1/2 kašičice soli (ako je sir ili kajmak slan, smanjite količinu)
1 kašičica putera ili masti
100 g starog kajmaka
100 g starog sira
4 kašike kukuruznog brašna
Priprema:
Vodu, puter i so staviti na ringlu da provri. Zatim, dodati kajmak i sir pa kuvati uz mešanje da se i jedno i drugo otopi. Tada dodati brašno i kuvati na nižoj temperaturi uz konstantno mešanje dok cicvara ne počne da se odvaja od posude a tada je kuvati još nekoliko minuta, takođe uz konstantno mešanje.