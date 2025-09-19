Slušaj vest

Miris cicvare nekada je najavljivao početak novog dana. Iako se ovo tradicionalno jelo nekada svakodnevno služilo za doručak, danas je gotovo potpuno zaboravljeno. Jednostavno se pravi i veoma je zasitno. Mi vam donosimo jednostavan recept za ovo tradicionalno jelo.

screenshot-15.jpg
Foto: Pritnscreen

Sastojci:

200 ml vode

1/2 kašičice soli (ako je sir ili kajmak slan, smanjite količinu)

1 kašičica putera ili masti

100 g starog kajmaka

100 g starog sira

4 kašike kukuruznog brašna

Priprema:

Vodu, puter i so staviti na ringlu da provri. Zatim, dodati kajmak i sir pa kuvati uz mešanje da se i jedno i drugo otopi. Tada dodati brašno i kuvati na nižoj temperaturi uz konstantno mešanje dok cicvara ne počne da se odvaja od posude a tada je kuvati još nekoliko minuta, takođe uz konstantno mešanje.

Ne propustiteŽenaUmutite sastojke za 5 minuta i imate zasitan obrok: Mini-gibanice od cepkanih kora idealne kao užina za posao i školu
mafini-od-starog-hleba-recept-kolac.jpg
ŽenaBeli ajvar zaludeo domaćice širom Srbije: Poseban sastojak daje šmek, a ukus je nestvaran
profimedia0169877522.jpg
ŽenaGulaš od svinjskog mesa koje se topi u ustima: Recept koji su kuvari godinama krili od nas
167665_shutterstock-302362730_ls.jpg
ŽenaRecept za ajvar od pečene paprike star 200 godina: Leskovčani ga prave od samo 3 sastojka
Tegle domaćeg ajvara

Recept za gustu čorbu sa šargarepom i rezancima Izvor: Instagram/corbatariflerii