Kada je Derek Silver planirao romantičnu prosidbu za svoju devojku, obratio se neočekivanoj osobi za pomoć – svojoj bivšoj supruzi, Heder.

Fotografkinja, poznata na internetu kao Hederr Dže, udružila se sa svojim bivšim mužem u domišljatom planu: pozvala je Derekovu devojku, Kejlin Dramelr, na krov u Virdžiniji pod izgovorom da učestvuje u glamuroznom foto-snimanju, prenosi Today.com.

"Izgubila sam sve poslovne naloge, pa sam ih zamolila da ‘pozira’ za mene,“ objasnila je Heder u TikTok videu koji je zabeležio snimanje i neočekivanu prosidbu. Snimak je objavljen sa natpisom: „Fotografišem prosidbu mog bivšeg muža za njegovu devojku.“

Heder fotografisala veridbu bivšeg muža Foto: realheatherjae/tiktok

Viralni trenutak koji je dirnuo hiljade ljudi

Na snimku, koji je od 27. avgusta pregledan više od 460.000 puta i prikupio skoro 70.000 komentara, vidi se Heder kako fotografiše par dok pozira na krovu – sve dok se Derek ne spusti na jedno koleno i zaprosi Kejlin. Prema Today.com, Hederina supruga, Meg, takođe je pomogla, držeći Derekovog i Kejlininog bebu sina tokom snimanja i snimajući ceo trenutak.

Heder fotografisala veridbu bivšeg muža Foto: TikTok

Heder i Derek su, kako prenosi Today.com, izlazili sedam godina pre nego što su se venčali 2020. godine. Brak je trajao manje od godinu dana, ali su nastavili da zajednički odgajaju svoju decu od 7 i 9 godina.

"Mi ne koristimo reč ‘bivši’ – mi smo roditelji naše dece“

"Mi čak i ne koristimo reč ‘bivši’. Mi smo samo roditelji naše dece, i to je ono što je važno,“ rekla je Heder za magazin PEOPLE. Dodala je da je njena odluka da pomogne bivšem mužu bila vođena ljubavlju prema deci:

"Bilo mi je važno da budem deo ovog trenutka, jer to pokazuje koliko smo daleko dogurali kao roditelji. Biti tamo značilo je podržati nešto radosno u Derekovom životu i pokazati našoj deci da ljubav i poštovanje mogu da postoje i posle razvoda.“

Derek je dodao:

"Ovo je odnos i porodična dinamika koju smo sami stvorili.“ Za Heder ne koristi samo termin bivša supruga, već kaže da je ona „poput sestre i majka moje dece.“

Od sukoba do harmonije

Derek i Kejlin upoznali su se 2023. godine i pre šest meseci dobili sina. Kejlin i Heder su, vremenom, postale bliske prijateljice. Derek priznaje da nije bilo lako stići do ovako pozitivne porodične atmosfere:

"Nije ovako počelo – bilo je veoma haotično. Bili smo na lošem putu. Sećam se da sam rekao Heder: ‘Mi smo porodica zauvek – bez obzira na sve, zauvek ćemo biti deo života jedno drugog, pa moramo da nađemo zajednički jezik.’“

Heder se prisetila prelomnog trenutka kada su ona i Derek ušli u besmislenu raspravu preko grupnog četa: „Tada smo shvatili – ovo ne funkcioniše.“

Heder fotografisala veridbu bivšeg muža Foto: TikTok

Kejlin je dodala da su svi naučili koliko je komunikacija ključna: „Imamo različite ličnosti i ponekad je teško razumeti jedno drugo. Sada, ako nešto ne zvuči kako želimo, jednostavno se čujemo telefonom da bolje shvatimo i izbegnemo sukobe.“

Inspiracija za decu i šira zajednica

Svi su iskreno srećni zbog Derekove i Kejlinine veridbe.

"Iskreno sam srećna zbog njih oboje i volim što sada mogu da Kejlin nazovem prijateljicom,“ rekla je Heder za PEOPLE. Video je brzo postao viralan, a mnogi su komentarisali inspirativnu dinamiku među bivšim supružnicima. Jedan komentar glasi:

"Ovo je primer zrelosti i isceljenja,“ dok je drugi napisao: „Ovo je definicija mira posle razvoda.“

Iako Derek i Kejlin još nisu odredili datum venčanja, jasno je da će svi članovi njihove proširene porodice imati posebnu ulogu u proslavi. "Svi smo odrasli u podeljenim porodicama i važno nam je da naša deca vide jedinstvo između oba doma,“ rekla je Meg za Today.com. Derek je dodao: „Nikada ne želite da vaša deca osećaju da moraju da biraju kog roditelja više vole ili s kim žele da budu. Naša deca nikada ne moraju da razmišljaju na taj način.“

Heder je zaključila: „Najviše od svega, srećna sam što naša deca mogu da odrastaju s primerom da možete i dalje brinuti i podržavati jedno drugo, čak i kada više niste zajedno.“